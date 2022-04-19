ليفربول ضد مانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 4×0 مانشستر يونايتد

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نهاية المباراة بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة

93' خطيررررررة لليفربول، دالوت كاد أن يشتت الكرة في المرماه ويسجل الخامس للريدز

92' اووووووووووووووووووه صلاح كانت لديه فرصة لتسجيل الهاتريك، ولكن الدفاع يشتت الكرة في أخر لحظة، ركنية لليفربول

تدخل قوي من مجبري على كيتا، وسط مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب التدخلات الخشنة من فريق مانشستر يونايتد

بطااقة صفراء لبرونو فيرنانديز بعد تدخل قوي على أرنولد

تبديل لليفربول بدخول ميلنر

84' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الرابع بشكل رائع، تمريرة مذهلة من جوتا إلى صلاح الذي لعب الكرة بشكل جميل فوق دي خيا

تبديل لليونايتد بخروج إيلانجا ودخول التونسي الموهوب "حنبعل مجبري"

تبديل لليفربول بخروج ألكانتارا ودخول كيتا

78' عرررضية من روبيرتسون ولكن الدفاع يشتت الكرة لركنية

تبديل لليفربول بخروج دياز ودخول جوتا

67' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يسجل الهدف الثالث، عرررضية من دياز إلى السنغالي الذي سدد الكرة بشكل رائع من لمسة واحدة على يمين دي خيا

63' أووووووووووووه أليسون ينقذ فرصة هدف محقق لليونايتد، ويتصدى لانفراد من لينجارد

62' تسديدة من إيلانجا ولكن فابينيو يعترضها

61' هندرسون يسقط متألمًا بعد إعاقة له من ماجواير

58' ضربة حرة غير مباشرة لليونايتد، ولكن برونو فيرنانديز يسدد الكرة بشكل سئ وتصل سهلة في يد أليسون

54' فرررصة لليونايتد، تسديدة من سانشو ولكن الكرة ضعيفة وتصل سهلة في يد أليسون

بداية الشوط الثاني

تبديل لمانشستر يونايتد قبل بداية الشوط الثاني بدخول سانشو وخروج فيل جونز

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على اليونايتد بهدفين نظيفين

45' خطيررررة لليونايتد، لاعبو اليونايتد ينجحون في كسر مصيدة التسلل، ولكن أليسون يخرج من مرماه ويشتت الكرة سريعًا

43' تسديدة قووووية من دياز ولكن دي خيا يمسك بالكرة

37' فررررصة لليونايتد، راشفورد كانت لديه فرصة للانفراد بمرمى ليفربول، ولكن الكرة تطول منه وتصل إلى أليسون

34' هدف ملغي لليفربول بسبب وجود لويس دياز متسللًا

30' عرررضية من دياز ولكن فيل جونز يشتت الكرة لركنية

29' تسديدة من صلاح ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتصل سهلة في يد دي خيا

21' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الثاني ليفربول، تمريرة رائعة من ماني إلى صلاح الذي استلم الكرة وسددها على يمين دي خيا

18' ركنية لليفربول، دفاع اليونايتد يشتت الكرة وتصل إلى هندرسون الذي يسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة عالية عن المرمى

15' ركنية لليفربول، الكرة تصل إلى فابينيو الذي يسدد الكرة ولكنها تصطدم بالدفاع

15' خطيرررة لليفربول، تسديدة من ماني ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

11' تمريرة رائعة من ألكانتارا، ورأسية من دياز ولكن الكرة تعلو العارضة

9' تبديل اضطراري مبكر لمانشستر يونايتد، بوجبا يخرج مٌصابًا ويدخل لينجارد

الجماهير تصفق في الدقيقة السابعة دعمًا لرونالدو الذي يغيب عن مباراة اليوم بعد أن أعلن يوم أمس عن وفاة أحد تؤاميه

5' جووووووووووووووووووووووووووووووووول دياز يسجل الهدف الأول لليفربول، تمريرة رائعة من ماني لصلاح الذي كسر مصيدة التسلل، يلعب الكرة عرررضية لدياز الذي يسدد الكرة في المرمى

3' هجوم اليونايتد يحاول الضغط على الحارس أليسون ولكن البرازيلي يراوغ ويمرر الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل | 3-4-1-2

دافيد دي خيا

فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - فيل جونز

آرون بيساكا - نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - ديوجو دالوت

برونو فيرنانديز

ماركوس راشفورد - أنتوني إيلانجا

🔊 𝐔 𝐍 𝐈 𝐓 𝐄 𝐃 🔊



Introducing our line-up for #LIVMUN ✊#MUFC | #PL — Manchester United (@ManUtd) April 19, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أرنولد

هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا

لويس دياز -ساديو ماني - محمد صلاح

🔴 #LIVMUN 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Here's how we line up to face Manchester United tonight 👊



Roberto Firmino misses out with a minor foot injury. — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2022

يسعى ليفربول لاقتناص الصدارة مؤقتًا قبل مواجهة السيتي وبرايتون غدًا لمواصلة الضغط على الفريق السماوي، في المقابل تسبب تعثر كلا من أرسنال وتوتنهام في إحياء أمال اليونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لذا لا مفر أمام الفريق من تحقيق الانتصار إذا أراد الحفاظ على حظوظه!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، على ملعب آنفيلد.