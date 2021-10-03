ليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 2 × 2 مانشستر سيتي

مباشر، لحظة بلحظة



*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة المثيرة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل فريق

90' أوووووووووووووه فرصة خطيرررررررة لخيسوس الذي يسدد الكرة ولكنها تصطدم بروبيرتسون

86' أوووووووووووووووووووه فابينيو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث وإنقاذ خرافي من رودريجو!

بطاقة صفراء لفابينيو بعدعرقلة بيرناردو سيلفا

80' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول دي بروين يحرز التعادل للسيتي بتسديدة رائعة، اصطدمت في ماتيب وغّيرت إتجاهها وسكنت الشباك

79' عررررضية خطيرررررة من رحيم، ولكن جوميز يشتت الكرة لضربة ركنية قبل أن تصل إلى فودين

تبديل لليفربول بخروج ميلنر ودخول جوميز

75' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول بعد أن راوغ دفاع السيتي بأكمله

72' مطالبات من جوارديولا بطرد ميلنر الذي لديه بطاقة صفراء، بعد أن قام بعرقلة بيرناردو سيلفا

68' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فودين يحرز التعادل للسيتي بتسديدة قوية ورائعة للغاية على يسار أليسون

تبديل لليفربول بخروج جوتا ودخول فيرمينو

66' تمريرة مذهلة من دي بروين إلى خيسوس الذي حاول المراوغة والتسديد ولكن ميلنر يعترض الكرة بنجاح

تبديل لمانشستر سيتي بخروج جريليتش ودخول سترلينج

بطاقة صفراء لديوجو جوتا بعد أن قام باعتراض دي بروين

63' صلاح يسدد الركلة الحرة المباشرة ولكنها تصطدم بالحائط وتمر بجوار القائم

61' ضربة حرة مباشرة لليفربول من على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقلة روبيرتسون

60' طولية لليفربول، ماني كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن إيدرسون يخرج من مرماه وينقذ الموقف

58' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يحرز الهدف الأول لليفربول من مرتدة رائعة، صلاح يراوغ ويمرر لماني الذي سددها بقوة في الشباك

بطاقة صفراء لكانسيلو بعد عرقلة ميلنر

49' تمريرة رائعة من ماتيب تكسر الخطوط، تصل لجوتا الذي سددها سريعًا بقووة ولكن إيدرسون يتصدى لها

48' هندرسون يضغط على رودري ويقطع الكرة، ويمرر لجوتا الذي حاول المراوغة والتسديد قبل أن يقطعها دفاع السيتي وينقذ فرصة مرتدة خطيرة

47' عررررضية قوووية من ميلنر ولكن إيدرسون يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي ولكن مع تفوق كاسح في اللعب للضيوف

44' أووووووه فرصة خطيرة للسيتي عن طريق فودين الذي حاول مراوغة أليسون، ولكن الحارس البرازيلي أبعد الكرة بقدمه

بطاقة صفراء ثانية في المباراة، من نصيب لاعب ليفربول "ميلنر" هذه المرة بعد عرقلة فودين

40' خطورة مطلقة للسيتي الذي ينقصه اللمسة الأخيرة فقط، في وسط غياب تام ومُطلق لليفربول

35' عرررررضية رائعة من فودين، دي بروين ينطلق بدون رقابة ويلعبها برأسه ولكن الكرة تعلو العارضة

32' فودين يتعرض للدفع من ميلنر، مطالبات بركلة جزاء للاعب السيتي ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب دياز بعد عرقلة جوتا

25' تمريرة رائعة من كانسيلو إلى دي بروين الذي يلعب كرة عرررضية ولكنها تمر بسلام على دفاع ليفربول

ليفربول يضغط ولكن الفرص الخطيرة للسيتي! ليفربول بدون أي تسديدة على المرمى حتى الآن

20' أووووووووووه أليسون يتألق وينقذ فرصة هدف محقق من فودين بعد تمريرة مذهلة من بيرناردو سيلفا

18' أليسون يشتت الكرة بشكل سئ، ترتد للسيتي في نصف ملعب ليفربول، الكرة تصل للجهة اليسرى وعرررضية لكن ماتيب يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

16' عرررضية خطيرة من سيلفا ولكن روبيرتسون يشتت الكرة لضربة ركنية، قبل أن تصل إلى خيسوس

15' مرور ربع ساعة على بداية المباراة بدون أي تسديدة على المرمى من الفريقين

7' ضربة ركنية لليفربول ولكن الكرة تمر من فوق رأس فان دايك

5' جوتا ينطلق ويمرر إلى ماني الذي كاد أن ينفرد بمرمى السيتي، ولكن إيدرسون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

5' مانشستر سيتي يدافع بشكل رائع أمام ضغط ليفربول

3' ليفربول يحاول الضغط على لاعبي مانشستر سيتي بقوة في أولى دقائق المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون



روبيرتسون، ماتيب، فان دايك، ميلنر



هندرسون - فابينيو - جونز



ماني - جوتا - صلاح

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



This is how we line up for #LIVMCI 👊



Divock Origi misses out through illness. — Liverpool FC (@LFC) October 3, 2021

تشكيل مانشستر سيتي:

قرر المدرب بيب جوارديولا اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

إيدرسون



كانسيلو، لابورت، دياز، والكر



دي بروين، رودري، سيلفا



جريليش - خيسوس - فودين

يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز والثأر من الخسارة الثقيلة أمام السيتزين على ملعبه في الموسم الماضي، من أجل الانفراد بالصدارة، في حين أن فوز السيتي سيجعله يتقاسم الضدارة مع تشيلسي برصيد 16 نقطة لكل فريق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تُقام على ملعب أنفيلد رود.