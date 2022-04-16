ليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي × ليفربول

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تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

ستيفين

أليكساندر زينشينكو - ناثان آكي - جون ستونز - جواو كانسيلو

فيل فودين - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا

جاك جريليتش - رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس

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XI | Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling



SUBS | Ederson, Dias, Gundogan, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/St02EGyzIv — Manchester City (@ManCity) April 16, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - فابينيو - تياجو ألكانتارا

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

تأهل السيتي لهذا الدور عقب التغلب على ساوثامبتون برباعية مقابل هدف، في حين أن ليفربول صعد لنصف النهائي بعد تجاوز عقبة نوتينجهام فوريست بهدف نظيف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في إطار نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021/2022، على ملعب ويمبلي.