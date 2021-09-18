ليفربول ضد كريستال بالاس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 3 × 0 كريستال بالاس

مباشر، لحظة بلحظة



*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بفوز ليفربول على البالاس بثلاثية نظيفة

89' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ثالث لليفربول، تسديدة ولا أروع من نابي كيتا من لمسة واحدة، بعد أن حاول جوايتا تشتيت الضربة الركنية لتصل للغيني ويسددها بصورة مذهلة

88' تسديدة من جونز ترتطم بالدفاع وتُغير إتجاهها إلى ضربة ركنية

تبديل رابع لليفربول بخروج القائد هندرسون ودخول أوريجي

بطاقة صفراء للاعب البالاس وارد بعد تدخل على تسيمكاس

تبديل ثالث للبالاس بخروج كوياتي ودخول أوليسيه

80' أووووووووووه إدوارد كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن كوناتي يلحق به ويعترض الكرة في اللحظات الأخيرة بعد خروج آليسون وتخرج لضربة ركنية

صلاح يتحصل على بطاقة صفراء، بعد أن قام بخلع قميص أثناء احتفاله بالهدف الثاني لليفربول

77' جوووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز الهدف الثاني، ضربة ركنية للريدز، فان دايك يلمس الكرة وتصل للنجم المصري الذي يسددها في الشباك

تبديل ثاني لليفربول بخروج جوتا ونزول كورتيس جونز

بطاقة صفراء ثانية لليفربول في المباراة من نصيب تسيمكاس بعد عرقلة كالاجر

72' أووووووووووه ماذا أضاعت يا إدوارد! عرضية رائعة من الجهة اليسرى، المهاجم الفرنسي يكسر مصيدة التسلل، كانت لديه فرصة ذهبية للتسجيل ولكن أليسون يخرج من مرماه وينقذ الموقف

71' فرصة هجمة مرتدة للبالاس بعد قطع الكرة من فابينيو، الكرة تصل إلى آيو على الجهة اليمنى،ـ اللاعب الغاني يسدد ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

68' خطأ لكريستال بالاس، بعد أن قام تسيمكاس بعرقلة آيو

67' أووووووووه جوايتا يتألق ويتصدى لتسديدتين متتاليتين من ماني وصلاح

تبديلين لكريستال بالاس بدخول ريديوالد وإدوارد

64' ضربة حرة غير مباشرة لليفربول، الكرة تصل إلى فان دايك الذي يلعبها برأسه قووية ولكنها تعلو العارضة

تبديل اضطراري لليفربول بخروج ألكانتارا للإصابة ودخول كيتا

آيو يسدد الضربة الحرة المباشرة ولكنها تصطدم بالحائط

60' خطأ لكريستال بالاس من مكان خطيرررر من على حدود منطقة الجزاء بعد أن قام جوتا بعرقلة كالاجر

تعطل اللعب لسقوط ألكانتارا مُصابًا

57' خطأ لليفربول من مكان مميز من خارج منطقة الجزاء، بعد أن قام كالاجر بعرقلة هندرسون أثناء تسديده للكرة

53' عرررضية من زاها ولكن أليسون يخرج الكرة بيديه

51' أوووووووه زاها يتجاوز ميلنر وكوناتي، ويلعب عرررضية تصل لكالاجر ولكن الكرة تطول منه، أليسون يخرج من مرماه ويمسك بها

50' تمريرة رائعة بالكعب من صلاح لهندرسون، الذي يلعب عررضية ولكن جويهي مدافع البالاس يتألق ويشتت الكرة

46' تسديدة من صلاح من خارج منطقة الجزاء ولكن جوايتا يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على كريستال بالاس بهدف نظيف سجله ماني

45' تسديدة خطيرررة وقووووية من وارد ولكن أليسون يمسك بالكرة

42' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بالتخصص في البالاس! ماني يحرز الهدف الأول لليفربول، ضربة ركنية تصل لصلاح يلعبها برأسه بشكل رائع، تصل لماني الذي تابعها ويسددها في المرمى

بطافة صفراء أولى من نصيب هندرسون بعد عرقلة زاها

37' مستحيل مستحيل مستحيل! رأسية من ألكانتارا يتصدى لها جوايتا وترتد لجوتا الذي يضيع فرصة لا تضيع أبدًا

33' أووووه تمريرة رائعة من ألكانتارا، ماني يقوم بتفويت الكرة لجوتا الذي يسدد! ولكن وارد يضع قدمه والكرة تخرج لضربة ركنية

32' ليفربول يضغط وكريستال بالاس يدافع بشكل رائع في هذه الأثناء

31' عرررضية رائعة من تسيمكاس، تصل إلى صلاح الذي يحاول تسديدها من لمسة واحدة، ولكن الكرة تصل سهلة ليد جوايتا

29' ضربة ركنية لليفربول ينفذها ميلنر، الذي مرر كرة أرضية إلى جوتا ليسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر من تحت قدميه

26' أووووه خطيرة للبالاس، بينتيكي كاد أن ينفرد بالبرازيلي آليسون ولكن كوناتي يلحق باللاعب البلجيكي ويعترض تسديدته ويخرجها لضربة ركنية

25' عرررضية من ميلنر ولكن جوايتا يمسك بالكرة

20' ضربة ركنية للبالاس، الكرة تصل إلى بينتيكي الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة عالية عن العارضة

18' انطلاقة خطيرة من زاها داخل منطقة جزاء ليفربول، كوناتي يلتحم معه ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب وسط صافرات استهجان من جماهير البالاس

15' أووووه عررررضية رائعة من ماني، وتسديدة من هندرسون الذي تواجد على القائم الآخر ولكن جوايتا يتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

9' أووووه خطيرة لليفربول! ماني يقاتل على الكرة بشكل رائع، يمرر إلى تسيمكاس الذي يلعب عرضية إلى جوتا، البرتغالي يراوغ ويتووغل ويسدد ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

8' عرررضية من فابينيو ولكن دفاع كريستال بالاس يشتت الكرة

5' خطيرة كبيرة من كريستال بالاس على ليفربول في هذه الدقائق

2' أوووووه كريستال كان قريبًا من الأول! ضربة حرة غير مباشرة، دفاع ليفربول يشتت الكرة، تصل لكالاجر الذي يلعبها طولية إلى زاها، خروج خاطئ من أليسون والكرة كادت أن تتجاوزه وتسكن الشباك ولكنه يخرجها وتلمس القائم الأيسر

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون



ميلنر، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس



هندرسون - فابينيو - تياجو



ماني - جوتا - صلاح

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مباراته رقم 150 بقميص الفريق في البريميرليج 👑🇪🇬 pic.twitter.com/ojpwOEQbf9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2021

تشكيل كريستال بالاس:

قرر المدرب باتريك فييرا اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

جوايتا



وارد، جويهي، أندرسن، ميتشيل



كوياتي، ماكارثر، جالاجر



أيوو، بنتيكي، زاها.

يسعى ليفربول لاستمرار تحقيق النتائج الإيجابية بعد تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وكذلك الفوز على ميلان في دوري أبطال أوروبا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تُقام على ملعب أنفيلد رود.