ليفربول ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0×0 فياريال

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

41' أووووووووووووووووه القائم يحرم ليفربول من الهدف الأول بعد تسديدة قوووية من ألكانتارا

35' فررصة لفياريال، طولية رائعة بإتجاه لو سيلسو ولكن الكرة تطول على الأرجنتيني وتخرج ضربة مرمى لليفربول

34' أووووووووه صلاح يهدر فرصة الهدف الأول، عررضية رائعة من أرنولد لصلاح الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة تعلو العارضة

32' أوووووه قررريبة لليفربول، تسديدة من ماني تصطدم بالمدافع ألبيول، تُغير إتجاهها وتمر بجوار القائم بقليل

بطاقة صفراء لفان دايك بعد عرقلة تشوكويزي قبل أن يبدأ إحدى الهجمات المرتدة لفياريال

30' تسديدة قوووية من لويس دياز ولكن رولي يتصدى لها

تعطل اللعب لعلاج باو توريس بعد أن اصطدمت الكرة بوجهه أثناء لعب الركلة الحرة المباشرة

28' أرنولد يلعب الركلة الحرة المباشرة ولكنها تصطدم بالحائط

27' خطأ لليفربول من خارج منطقة الجزاء، بعد أن قام كوكلين بعرقلة أرنولد

26' خطيررررة من ليفربول، ماني يمهد الكرة لصلاح الذي يحاول تسديد الكرة في الزاوية البعيدة ولكنها تمر فوق القائم

21' عرررضية من هندرسون ولكن الكرة تصطدم بالجزء الخارجي من القائم الأيسر للحارس رولي

16' خطيرررة لفياريال، عرررضية من لو سيلسو ولكن فان دايك يشتت الكرة

15' ركنية لليفربول، الدفاع يشتتها وتصل إلى ألكانتارا الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن لاعبي ليفربول في موقف تسلل أثناء تسديدة الإسباني

13' تسديدة قووووية من دياز ولكن رولي يتصدى لها على مرتين

11' أووووووه خطيرررة لليفربول، عرررضية رائعة من صلاح إلى ماني، ولكن رأسية السنغالي تمر بعيدة عن القائم

8' أرنولد يلعب الركنية ورأسية من صلاح ولكن الكرة عالية عن مرمى فياريال

7' خطيرررة لليفربول، ركنية، كوناتي يلمس الكرة برأسه وتصل إلى ماني أمام المرمى ولكن ألبيول يشتتها في الوقت الحاسم قبل أن يسددها السنغالي في المرمى

5' سيطرة واستحواذ من ليفربول في أول خمس دقائق من المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل فياريال:

التشكيل | 4-4-2

جيرونيمو رولي

بيرفس إستوبينان - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث

فرانسيس كوكلين - إيتان كابوي - داني باريخو - صامويل تشوكويزي

آرنوت دانجوما - جيوفاني لو سيلسو

Here are the 1️⃣1️⃣ Yellows who will line up against @LFC.#UCL pic.twitter.com/0Jz2cNDTal — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) April 27, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

نجح ليفربول في تخطي عقبة بنفيكا بعد الفوز بنتيجة المباراتين بمجموع 6/4، في حين أن فياريال الحصان الأسود للبطولة واصل مفاجأته الكبيرة وأقصى بايرن ميونخ بنتيجة 2/1 بمجموع اللقائين، فهل تستمر نتائجه المُبهرة في هذا الدور؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد فياريال في ذهاب مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، على ملعب آنفيلد.