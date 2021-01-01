دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

مصعب صلاح
مصعب صلاح
Head of SEO
آخر تحديث
التعليقات (0)
Liverpool vs. Real Madrid
Goal
تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول في إطار مباريات الإياب لدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين
 

ليفربول 0 × 0 ريال مدريد
مباشر، لحظة بلحظة
 

اختيارات المحررين

4' محاولات ليفربول متواصلة عن طريق محمد صلاح وماني مع انكماش دفاعي لريال مدريد

2' اووووووووه فرصة خطيرة وصلت إلى ماني لمسها نحو محمد صلاح الذي سدد الكرة لكن كورتوا ينقذها

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون 
روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد
فينالدوم - فابينيو - ميلنر
ماني - فيرمينو- صلاح

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3


كورتوا
 ميندي - ناتشو - ميليتاو - فالفيردي
كروس - كاسيميرو - مودريتش
فينسيوس - بنزيما - أسينسيو
 

ريال مدريد انتصر في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" وهو ما يعزز من فرصته للتأهل إلى نصف النهائي بعد غياب موسمين ودع فيهما من دور الـ16.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد وليفربول في إطار مباريات إياب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب أنفيلد.

إغلاق