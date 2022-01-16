ليفربول ضد برينتفورد: مباشر لحظة بلحظة

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ليفربو × برينتفورد

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تشكيل برينتفورد

يبدأ توماس فرانك بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-5-2

فيرنانديز

بينوك - يانسون - أيير

هنري - باتيست - نورجارد - جانيلت - راسموسن

مبيومو - توني

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - ماتيب - فان دايك - آرنولد

هندرسون - فابينيو - جونز

جوتا - فيرمينو - تشامبرلين



🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



The Reds to face @BrentfordFC 👊 #LIVBRE — Liverpool FC (@LFC) January 16, 2022

يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز الغائب منذ أخر ثلاث مباريات بالدوري حتى لا يزداد الفارق بينه وبين السيتي، في المقابل يسعى برينتفورد لتعويض الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية عندما سقط أمام ساوثامبتون برباعية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، ملعب آنفيلد.