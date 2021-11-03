ليفربول ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

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ليفربول 2× 0 أتلتيكو مدريد

مباشر، لحظة بلحظة



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90' بطاقة صفراء لماتيب بسبب عرقلة كوريا وخطأ لأتلتيكو مدريد من خارج منطقة الجزاء

90' ضربة حرة غير مباشرة لأتلتيكو مدريد، دفاع ليفربول يشتت الكرة وتصل لهيرموسو الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها بعيدة عن المرمى

86' عرررضية من أرنولد، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى هندرسون الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكن أوبلاك يمسك بها

85' عرررضية من صلاح، جوتا يرفع قدمه للعب الكرة وتصطدم برأس تريبيير، حكم المباراة يحتسب خطأ على البرتغالي ويمنحه بطاقة صفراء

81' عررضية من تسيمكاس ولكن أوبلاك يمسك بالكرة

تبديل لليفربول بخروج تشامبرلين ودخول أوريجي

تبديل لأتلتيكو مدريد بخروج كوريا ودخول اليافع خافيير سيرانو

تبديل اضطراري لليفربول بخروج البديل فيرمينو مٌصابًا، ومينامينو يستعد للنزول

73' أووووووووووه مرتدة خطيرة لأتلتيكو مدريد، دي باول يمرر إلى هيريرا الذي يسدد الكرة ولكنها تمر بعيدة عن القائم

67' تبديلين لأتلتيكو مدريد بخروج كوكي وكاراسكو ودخول كونها وفيرسالكو

62' تسديدة قوووووية من فان دايك ولكن الكرة تمر فوق العارضة

تبديل لليفربول بخروج فابينيو ودخول ألكانتارا

تبديلان لأتلتيكو مدريد بخروج فيلكس وسواريز ودخول لودي وهيريرا

56' هدف آخر ملغي ولكن لأتلتيكو مدريد هذه المرة، بسبب وجود تسلل منذ بداية الهجمة

54' تسديدة من هندرسون، الكرة تصطدم بصلاح وتغير إتجاهها وتصل سهلة إلى أوبلاك

53' خطيررررررررررررة من ليفربول! عررضية رائعة من تسيمكاس إلى جوتا الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

بطاقة صفراء لفيلكس بعد عرقلة فابينيو

53' أووووووووووه ماتيب كان قريبًا من تسجيل الهدف الثالث! ركنية لليفربول، فان دايك يلعب الكرة برأسه، تصطدم بالدفاع وترتد لماتيب الذي يسددها ولكن الكرة تمر بجوار القائم

52' أوووووووووووووووه ماذا أهدرت يا صلاح! انطلاقة رائعة من النجم المصري الذي انفرد تمامًا بالمرمى ولكن أوبلاك يتصدى لها والدفاع يشتت الكرة قبل أن تصل إلى فيرمينو

47' تقنية الفار تُلغي هدفًا لليفربول سجله جوتا، بسبب وجود البرتغالي في وضع تسلل

46' فابينيو يضغط، يقطع الكرة ويمرر لصلاح الذي يسدد ولكن هيرموسو يعترضها وتخرج لضربة ركنية

تبديل لليفربول بخروج ماني ودخول فيرمينو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين

45' تسديدة قوووية من تشامبرلين ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

42' أوووووووه أوبلاك يتألق مجددًا، يتصدى لرأسية قوية من جوتا بعد عرررضية رائعة من تسيمكاس

41' أوووووووه صلاح يروض الكرة بشكل رائع، يدير جسده ويسدد كرة قووووووية ولكن أوبلاك يتصدى لها

38' بطاقة صفراء لكوكي الذي اعترض على عدم منح ماني بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل على لاعب أتلتيكو

35' بطاقة حمرررراء للمدافع فيلبي لاعب أتلتيكو مدريد بعد عرقلة ساديو ماني وبطاقة صفراء لسواريز للاعتراض على قرار الحكم

33' فرصة مرتدة خطيرة لليفربول، صلاح يفضل المراوغة بدلًا من التمرير وصناعة فرصة هدف ثالث، قبل أن يقطع دفاع أتلتيكو مدريد الكرة

32' تمريرة من أرنولد إلى صلاح ولكن تطول على النجم المصري وتصل إلى أوبلاك

24' محاولة من كاراسكو داخل منطقة الجزاء، ولكن هندرسون يعترض تسديدة البلجيكي

22' أووووووووووووه الثالث كان قريبًا! صلاح يحاول المرواغة من الجهة اليمنى، الكرة تصل إلى تشامبرلين الذي يسدد بكل قوة ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

20' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يحرز الهدف الثاني بقدم ماني، عرررضية أخرى من أرنولد يسددها ماني في المرمى

19'عرررضية قوية من ماني ولكن خيمينيز يشتت الكرة

15' بطاقة صفراء أولى لليفربول من نصيب ساديو ماني

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوتا يُحرز الهدف الأول لليفربول، عرررضية من بيساكا تصل إلى جوتا الذي يسددها برأسه في الشِِباك

12' الكرة تصل إلى كوريا داخل منطقة الجزاء، الأرجنتيني كان يمكنه أن يصنغ الخطورة ولكنه يلع عرررضية وتمر من الجميع

8' بطاقة صفراء أولى في المباراة لهيرموسو الذي قام بعرقلة محمد صلاح

6' سقوط تريبيير بعد التحام قوي بالرأس مع تسيمكاس

3' خطأ على هندرسون بعد عرقلة دي باول في وسط الملعب

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون



تسيمكاس، ماتيب، فان دايك، أرنولد



هندرسون - فابينيو - تشامبرلين



ماني - جوتا - صلاح

إليكم اختيارات المدرب يورغن كلوب لمواجهة جديدة في #دوري_أبطال_أوروبا 🔴⭐ #ليفربول_أتلتيكو — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 3, 2021

تشكيل أتلتيكو مدريد:

قرر المدرب دييجو سيميوني اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

أوبلاك



هيرموسو - خيمينيز - فيليبي - تريبيير



كوريا - كوكي - دي باول - كاراسكو



جواو فيلكس - سواريز

El once de nuestro Atleti ❤️🤍 pic.twitter.com/f9I6ov90sE — Atlético de Madrid (@Atleti) November 3, 2021

يسعى أتلتيكو مدريد لتكرار فوزه على الريدز على آنفيلد والذي حققه منذ عامين في الأدوار الإقصائية من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، في حين أن ليفربول سيحاول رد الاعتبار والفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي كمتصدر للمجموعة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، وستُقام على ملعب آنفيلد.