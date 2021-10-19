ليفربول ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022

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أتلتيكو مدريد 2× 2 ليفربول

مباشر، لحظة بلحظة



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65' تسديدة قووووية من تشامبرلين ولكن أوبلاك يمسك بالكرة

63' خطأ وبطاقة صفراء لأرنولد

62' تبديلين لليفربول بخروج ميلنر وماني ودخول جوتا وتشامبرلين

58' بطاقة صفراء لميلنر بعد تدخل قوي على تريبيير، اللاعبين يطالبوا الحكم بمنحه بطاقة حمراء اسوًة بجريزمان

56' عرررضية من أرنولد ورأسية من فان دايك ولكن الكرة تصل سهلة في يد أوبلاك

51' جريزمان تدخل بقدمه على وجه فيرمينو أثنا محاولته للعب الكرة، حكم المباراة اعتبره تدخلًا متهورًا

51' أووووووووه بطاقة حمراء مباشرة لجريزمان بعد تدخل قوي من الفرنسي على روبيرتو فيرمينو!

48' أووووووه أتلتيكو يرد بفرصة خطيررررة من كاراسكو ولكن أليسون يواصل التألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

47' ضربة ركنية لليفربول، رأسية قوووية ولكن أوبلاك يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

تبديل لليفربول بخروج نابي كيتا ودخول فابينيو قبل بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين أتلتيكو مدريد وليفربول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق

42' أووووووووووه أليسون مجددَا، الحارس البرازيلي يتألق ويتصدى لفرصة خطيرة من ليمار

39' تسديدة قووووووية من فيلكس ولكن أليسون يمسك بالكرة

33' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جريزمان يسجل هدف التعادل المستحق لأتلتيكو مدريد، الفرنسي مر بشكل رائع وسددها على يسار أليسون

27' أوووووووووووووووه أليسون يتألق وينقذ هدف محقق لأتلتيكو مدريد بعد انفراد جريزمان بالمرمى

20' ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أتلتيكو مدريد يقلص الفارق عن طريق جريزمان، بعد تسديدة صاروخية من الفرنسي

19' أوووووووووه أرنولد يشتت كرة في منتهى الخطورة لعبها جريزمان قبل أن تصل إلى كاراسكو

12' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يحرز الهدف الثاني بتسديدة رائعة من نابي كيتا، دفاع أتلتيكو يشتت الكرة بشكل خاطئ تصل للغيني الذي سددها من لمسة واحدة في مرمى أوبلاك

9' عررررررررضية خطيررررة من ماني تمر من أمام ميلنر، الذي كانت لديه فرصة لتسجيل الهدف الثاني إذا تمكن من اللحاق بالكرة وتسديدها

7' التسديدة اصطدمت بميلنر، غيرت إتجاهها وسكنت الشِباك.. كما أظهرت الإعادة

7' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز الهدف الأول لليفربول من تسديدة رائعة على يمين أوبلاك

4' محاولة من ليفربول للسيطرة على الكرة

1' حماس كبير في تدخلات أتلتيكو مدريد على لاعبي ليفربول منذ الثواني الأولى

بداية المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون



روبيرتسون، ماتيب، فان دايك، أرنولد



هندرسون - ميلنر - كيتا



ماني - فيرمينو - صلاح

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



How we line up for #ATMLIV 👊 — Liverpool FC (@LFC) October 19, 2021

تشكيل أتلتيكو مدريد:

قرر المدرب دييجو سيميوني اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 3-5-2

أوبلاك



هيرموسو - كوندوبيا - فيليبي



كاراسكو - ليمار - كوكي - دي باول - كاراسكو



جواو فيلكس - جريزمان

Adelante Atlético de Madrid 🔴⚪ pic.twitter.com/xyaFIDsuvZ — Atlético de Madrid (@Atleti) October 19, 2021

يسعى أتلتيكو مدريد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وتصدر الترتيب في تلك المجموعة الصعبة، في حين أن الانتصار سيُقرب ليفربول أكثر من التأهل، خاصًة وأنه سيلعب مباراتين على ملعبه في الإياب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، وستُقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.