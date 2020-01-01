صلاح يتبرع بمحطة إسعاف في نجريج لمحاربة كورونا

الجناح المصري يواصل إسهاماته لمساعدة مسقط رأسه

لفتة إنسانية رائعة من محمد صلاح، المحترف المصري في صفوف ليفربول، بعدما قرر التبرع لقريته نجريج، من أجل مقاومة فيروس كورونا.

الوباء القاتل انتشر في العديد من الدول، وتسبب في توقف النشاط الرياضي، ووصل مؤخراً إلى مصر، ليقرر صلاح مساعدة مسقط رأسه على مواجهة المرض.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن صلاح تبرع بمبلغ 30 ألف جنيه استرليني، لبناء محطة إسعاف جديدة في نجريج، للمساهمة في تحسين الرعاية الطبية هناك.

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وقام مهاجم ليفربول بدفع هذا المبلغ، لبناء المرفق، لمساعدة ما يقرب من 30.000 شخص في نجريج، التي تضررت من جائحة الفيروس الجديد.

ومن جانبه انضم صلاح غالي والد اللاعب المصري، إلى عمدة المنطقة طارق رحمي، لافتتاح المركز الطبي الجديد بشكل رسمي الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التصرف من صلاح، لينضم للعديد من المساهمات الإنسانية له، حيث سبق وأن قام بدعم مدرسة البنات في بلده، وكذلك ساهم في بناء بعض المرافق الرياضية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

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وتبرع كذلك بأطنان من الطعام، وساعد في بناء مستشفى لعلاج السرطان خلال فترة الوباء، وقام بتوفير العديد من المعدات الطبية.

يذكر أن صلاح احتفل مؤخراً بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، ليضاف لمجموعة من الإنجازات التي حققها صاحب الـ28 سنة منذ انضمامه لصفوف الريدز.