ليفربول وشيفيلد يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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67' مرور رائع من ستيفنز على الجهة اليسرى ويمرر كرة عرضية ولكنها لا تجد في طريقها أي مهاجم لشيفيلد وتمر بسلام على دفاع ليفربول

64' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يسجل الهدف الثاني، فيرمينو يتوغل ويراوغ ويسدد كرة قوية تصطدم بالدفاع، تغير إتجاهها وتسكن الشباك

62' ضربة ركنية لشيفيلد، الكرة ترتد من دفاع ليفربول إلى فليك الذي يسدد الكرة مباشرًة ولكنها بجوار القائم

61' خطيرررررررررة لشيفيلد، تمريرة بينية إلى ماكبورني الذي كاد يسدد الكرة في مرمى أدريان ولكن! كاباك يشتتها في الثانية الأخيرة لضربة ركنية

57' أوووووووووووه كم كانت قريبة من شيفيلد! عرضية رائعة من الجهة اليمنى بقدم بالدوك، تصل إلى ماكبورني الغير مراقب، يلعبها برأسه وتمر بجوار القائم الأيسر بقليل

55' أرنولد يراوغ ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتمر بجوار القائم بقليل

52' عرررررضية من الجهة اليمنى لليفربول، تصل لجونز الذي يلعبها برأسه ولكن رامسدال يمسك بالكرة

50' تعطل اللعب لسقوط ماكبورني مصابًا

47' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يحرز الأول عن طريق جونز، عرضية من أرنولد ترتد من الدفاع للخالي من الرقابة جونز الذي يسددها قوووووية على يمين رامسدال

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ليفربول وشيفيلد يونايتد

39' تسديدة اخرى من ليفربول عن طريق فينالدوم ولكن رامسدال يتألق ويتصدى للكرة

38' عرضية من أرنولد تصل لصلاح الذي يسدد مباشرًة ولكنها تصطدم بالدفاع

35' كاباك يسجل في مرماه ولكن! الحكم يلغي الهدف لأن مهاجم شيفيلد يونايتد كان متسللًا

32' ومن غيره؟ مجددًا رامسدال يتألق لكرة خطيرة، أرنولد يراوغ بشكل رائع ويسدد كرة قوووووووووية ولكن الحارس الواعد يتصدى لها ببراعة

29' غير معقووووووول! فرصة أخرى خطيرة لليفربول بعد توغل رائع من الصلاح، الفرعون المصري يسدد ولكن رامسدال يتألق مجددًا

26' بينية رائعة من فيرمينو لكورتيس جونز الذي يحاول السيطرة على الكرة ولكن الدفاع يشتتها في اللحظات الحرجة!

25' عرضية من ستيفنز لاعب الطرف الأيسر لشيفيلد يونايتد، الكرة تصل إلى ماكبورني ولكنه يفشل في السيطرة عليها وكاباك يشتتها بنجاح

21' أووووووووه رامسدال يتدخل وينقذ كرة خطيرة لليفربول، حارس شيفيلد يواصل الإبداع في هذه المباراة

16' تسديدة من شيفيلد يونايتد عن طريق ماكجولدريك تصدطدم بماكبورني وتغير إتجاهها ولكن أدريان يتصدى لها ويُخرجها لضربة ركنية

15' كورتيس جونز يلعب كرة طووووولية ولكن رامسدال بها

11' عرررررضية ممتازة من روبيرتسون كادت أن تغالط رامسدال ولكنه يواصل التألق ويبعدها بأطراف أصابعه

10' يا الله!، فيرمينو يهدر فرصة هدف محقق لليفربول، رامسدل يتألق ويتصدى لانفراد تام للمهاجم البرازيلي

6' رامسدال يخرج من مرماه ويشتت كرة طولية لليفربول

4' أووووووووووووووه خطيررة من شيفيلد يونايتد، ضربة حرة غير مباشرة تصل إلى ماكجولدريك الذي يلعبها برأسه ولكن أدريان يتصدى

شيفيلد يونايتد يعتمد كثيرًا على الكرات الطولية

لاعبو ليفربول يرتدون شارة سوداء حدادًا على وفاة والد أليسون بيكر غرقًا منذ أيام قليلة

انطلاق المباراة

تشكيل شيفيلد يونايتد:

سيبدأ المدرب كريس ويلدر المباراة بالخطة التالية:

التشكيل| 3-5-2

رامسدال

برايان - جاجيلكا - أمبادو

ستيفنز - فليك - لوندسترام - نوروود - بالدوك

ماكبورني - ماكجولدريك

تشكيل ليفربول:

سيبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

أدريان

روبرتسون - فيليبس - كاباك - أرنولد

كورتيس جونز - فينالدوم - تياجو ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

في المقابل، سيحاول شيفيلد يونايتد استغلال الحالة النفسية والفنية السيئة لخصمه في مباراة اليوم، حيث أن وضع الفريق الحالي لا يسمح باستنزاف المزيد من النقاط إذا ما كان الفريق يرغب بالحفاظ على أمل بالتواجد في الدرجة الممتازة في الموسم المقبل.

يسعى ليفربول لتحقيق الانتصار بأي شكل من الأشكال خاصًة وأنه سيواجه متذيل الترتيب، وكذلك من أجل استغلال تعثر كل من وست هام، تشيلسي وليستر سيتي للاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أعزائي المشاهدين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي، لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.