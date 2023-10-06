ليفربول سيكون الضحية الأخيرة؟ .. بروتوكول جديد لتقنية الفيديو يبدأ فورًا!

إجراءات جديدة قد تجعل الحياة أفضل!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إجراءات جديدة قد تجعل الأمور أفضل فيما يتعلق بتطبيقات تقنية الفيديو على مباريات كرة القدم في إنجلترا في الفترة المقبلة.

جاء هذا عقب أيام من فضيحة مباراة توتنهام وليفربول التي تم إلغاء هدفًا صحيحًا فيها للريدز بداعي تسلل فشلت تقنية الفيديو في التدخل بشكل صحيح حتى تحتسبه.

وبحسب ما ذكرت "بي بي سي"، فإن لجنة الحكام قد أوصت ببروتوكولات جديدة في تنفيذ تدخلات تقنية الفيديو في المستقبل، قد تؤخر عمليات التحقق من صحة الأهداف لفترة أطول.

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وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن اللجنة قد أكدت على جميع حكام الفيديو ألا يعطوا حكم الساحة القرار النهائي دون التأكد منه مع مساعديهم أولًا.

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جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر تلك المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد بعدما تلقى هدفًا عكسيًا في اللحظات الأخيرة، وتعرض لطردين.