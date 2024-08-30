هل يقوم الريدز بصفقة في اللحظات الأخيرة؟

تحدث آرني سلوت المدير الفني لليفربول عن موقفه من التعاقد مع صفقات جديدة، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الذي يُغلق أبوابه مساء اليوم، الجمعة 30 أغسطس 2024.

ليفربول قام بعمل صفقتين كبيرتين هذا الصيف، بالتعاقد مع فيديريكو كييزا من يوفنتوس الإيطالي لتدعيم مركز الجناح، وكذلك جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا الذي سيستمر مع الخفافيش على أن ينضم للريدز العام القادم.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي:"لا أتوقع القيام بأي صفقات أخرى، ولكن لو ظهرت أمامنا أي فرصة سنتحرك بالتأكيد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما عن الراحلين:"الأمر ينطبق على هذه الحالة أيضًا، لو كانت هناك فرصة مناسبة للاعب والنادي سنتعامل مع الأمر، ولكن اهتمامي الرئيسي ينصب على مواجهة مانشستر يونايتد".

الشكوك حول إصابات كييزا:"صحيح أنه كان يعاني من مشكلة في الرباط الصليبي، ولكنه لم تواجهه أي إصابات كبيرة أخرى، مشاكل صغيرة فقط مثل باقي اللاعبين، وأنا أثق عمومًا في فريقي الطبي، وحتى إن لم يكن متاحًا في بعض الأوقات، فهناك العديد من الخيارات أمامي".

مواجهة مواطنه الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر:"إنها علاقة جيدة وطبيعية مثل علاقتي بالآخرين، نحن جميعًا نحترم بعضنا البعض، هل نحن أصدقاء؟ لا، الصداقة شيء آخر، لأنها تعني أنك ترى هذا الشخص كثيرًا وتذهب لتناول العشاء معه، أنا لا أعرف تين هاج جيدًا".

الفارق بين الكرة الهولندية والإنجليزية:"كل الفرق لا تلعب بالضغط العالي، ولكن القوة البدنية هنا أعلى بكثير مما اعتدنا عليه في هولندا، في إبسويتش كان هناك عدد قليل من البطاقات الصفراء التي كان من الممكن أن تكون حمراء بالدوري الهولندي، من الصعب جدًا أن تفوز 18 -10 مقارنة بوضعك لو كنت في أياكس أو فينورد".

يذكر أن ليفربول يلعب أمام يونايتد بعد غد، الأحد، على ملعب أولد ترافورد، بالجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي، وهو يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين على إبسويتش تاون وبرينتفورد.