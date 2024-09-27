"تحاولون إيجاد طريقة أخرى" .. رد غامض من سلوت على مستقبل صلاح وآرنولد وفان دايك!

هل يرحل أي من الثلاثي عن أنفيلد؟

خرج آرني سلوت المدير الفني لليفربول، للحديث عن الأزمة التي يمر بها النادي الإنجليزي بشأن تجديد عقود 3 من أهم اللاعبين بالفريق وخطر خسارتهم دون الحصول على أي مقابل.

عامل مشترك واحد يربط بين محمد صلاح وترنت آرنولد وفيرجيل فان دايك، وهو انتهاء عقودهم في يونيو 2025، مما يهدد الريدز بخسارة أي منهم بالمجان، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد بضم آرنولد، كما أن الثنائي الهولندي والمصري لن يواجه أزمة بشأن الحصول على عروض لو قرر أي منهما الرحيل.

سلوت رد على هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وولفرهامبتون المقامة غدًا، السبت، بالدوري الإنجليزي، حيث قال:"أنت تحاول إيجاد طريقة أخرى ومختلفة للسؤال عن هذا الأمر من جديد".

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وأضاف:"أنا سعيد لأن هؤلاء الثلاثة موجودون في فريقي، لدينا الكثير من المباريات في الأسابيع المقبلة، لذا أنا سعيد لأنني أستطيع الاعتماد عليهم، وبعدها دعونا نرى ما يحمله المستقبل".

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يذكر أن ليفربول يلعب غدًا، السبت، ضد وولفرهامبتون، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.