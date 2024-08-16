"أتمنى استمراره".. سلوت يرفض الحديث عن عقد صلاح ويرد على شائعات دياز وبرشلونة

رسالة من المدرب الهولندي حول رحيل الجناح الكولومبي

كشف آرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن موقفه من التكهنات المحيطة بمستقبل لويس دياز جناح الفريق، وإمكانية رحيله بالأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

دياز ارتبط على مدار الأسابيع الماضية بالرحيل عن ملعب أنفيلد لخوض تجربة جديدة، حيث ظهرت أنباء عن اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، وتقارير أخرى حول رغبة مانشستر سيتي في ضمه تعويضًا لرحيل خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد.

سلوت قال عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي لمواجهة إبسويتش تاون في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي:"منذ وصولي إلى هنا، اليوم يأكمله يدور حول الحديث عن كرة القدم، لذلك ليس من المستغرب أن أسمع تكهنات حول دياز، لا يوجد أي شخص لا نتحدث عنه بالفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أحب ما رأيته منه حتى الآن، لقد كان له تأثير كبير على ليفربول وآمل أن يستمر هذا التأثير في الموسم المقبل".

وعن قلة نشاط الفريق بالانتقالات وعدم التعاقد مع أي لاعب حتى الآن:"لا أفهم الحجة، هل لو لم تقوي فريقك ستصبح أضعف؟ نحن نبقى على حالنا، يمكننا مساعدة اللاعبين في ساحة التدريب من خلال التحسن بشكل عام، إذا قامت الأندية الأخرى بتعزيز نفسها فإنها تصبح أفضل، ولكن ليس صحيحًا دائمًا أن اللاعبين الجدد يجعلونك أقوى، كل لاعب في الفريق بحاجة إلى منظور حول وقت اللعب، ولو واصلنا جلب العديد من الصفقات فإن الطاقة ستنخفض".

وعن رفض مارتن زوبيميندي لفكرة الانتقال إلى ليفربول:"حاولنا إحضاره ولكنه رفض، قلت عدة مرات بالفعل أن فريقنا قوي، لذا ليس من السهل العثور على اللاعبين المناسبين، وعندما وجدنا أحدهم اختار عدم المجيء إلى هنا".

تجديد عقود ترنت آرنولد وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح:"لا أعتقد أن هذا هو المكان المناسب للحديث عن العقود، ولكني أؤكد لكم تواجدهم في الفريق غدًا".

وفي نهاية حديثه شدد سلوت الذي يخوض مباراته الرسمية الأولى مع الريدز غدًا، السبت، ضد إبسويتش، على أنه يؤمن بفريقه رغم عدم التعاقد مع لاعبين جدد، وخسارة كل من تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب وأدريان برحيلهم جميعًا هذا الصيف.