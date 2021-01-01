ليفربول وساوثامبتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وساوثامبتون والتي تقام بملعب سانت ماري لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

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46' عرضية خطيرة من روبيرتسونولكن صلاح يفشل في استلامها داخل منطقة الجزاء وتطول

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

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نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض على ليفربول بهدف نظيف

47' في فرصة هي الأخطر لليفربول هذا الشوط، صلاح كان قريبًا من التعادل بعد ضربة رأسية خطيرة بعد عرضية رائعة من ساديو ماني

45' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت بدل ضائع

40' خطيرررررررررة من ساوثامبتون، البديل تيلا كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد أن راوغ فابينيو بشكل جيد على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر لأليسون

35' عرضية من روبيرتسون من ضربة حرة غير مباشرة، يلعبها فيرمينو برأسه ولكنها بعيدة بدون أي خطورة على مرمى ساوثامبتون

34' صلاح يطالب بالحصول على ضربة ركنية بعد تدخل بيرتراند ولكن حكم المباراة يحتسب الكرة ضربة مرمى لساوثامبتون

33' ماني يهدر فرصة خطيرة لتسجيل التعادل، بدون أي رقابة خارج حدود منطقة الجزاء، يسدد الكرة بشكل سئ للغاية

31' دخول تيلا بدلًا من الُمصاب دجينيبو

29' توقف اللعب بسبب إصابة دجينيبو بعد التحام سابق مع ألكانتارا

25' خطيررررة من ساوثامبتون، دجينيبو يسدد الكرة مقوسة على يسار أليسون ولكنها عالية قليلًا

22' أداء سئ من ليفربول الذي فشل في صنع أي خطورة على مرمى ساوثامبتون منذ تسديدة فيرمينو في بداية اللقاء

18' صلاح ينفرد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من ماني، ولكن حكم المباراة يحتسب الكرة تسلل على ليفربول

مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة، ولازالت النتيجة تقدم ساوثامبتون بهدف نظيف سجله إنجز

12' ارتباك داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من أرنولد نفذها عبر ضربة ركنية، وهندرسون يسدد الكرة ولكنها عالية!

11' خطيرة من ليفربول، كرة عرضية من أرنولد، يخرجها دفاع ساوثامبتون بصعوبة إلى ضربة ركنية

9' تسلل على أرمسترونج، وهي ليست الكرة الطولية الأولى من ساوثامبتون أمام ليفربول الذي يلعب بخط دفاع عالٍ

4' التهديد الأول من ليفربول على مرمى ساوثامبتون، عن طريق تسديدة من فيرمينو تمر بجوار القائم الأيسر لفورستر

2' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إنجز يقود ساوثامبتون لبداية ولا في الأحلام ويسجل هدف رائع في مرمى فريقه السابق ليفربول، ويرفض الاحتفال بالهدف، وراد براوس يمرر الكرة إلى إنجز من ضربة حرة غير مباشرة، يلعب الكرة ساقطة بشكل جميل في أقصى الزاوية اليسرى لأليسون

1' خطأ على تياجو ألكانتارا بعد عرقلة أرمسترونج في منتصف الملعب

هندرسون يبدأ في مركز قلب الدفاع كما لعب في كأس العالم للأندية، وذلك على الرغم عدم وجود أي إصابة جديدة في هذا المركز وكون ويليامز وفيليبس متاحين

بداية الشوط الأول

تشكيل ساوثامبتون

يبدأ المدرب رالف هاسنهوتل بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

فريزر فورستر

ريان بيرتراند - جاك ستيفنس - يان بدناريك- كايل ووكر بيترز

ستيوارت أرمسترونج - جيمس وارد براوس - إبراهيما ديالو - موسى ديجينيو

ثيو والكوت - داني إنجز

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبيرتسون - جوردان هندرسون - فابينيو - ترينت أليكساندر أرنولد

أوكسليد تشامبرلين - تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم

ماني - فيرمينو - صلاح

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في المقابل سيدخل فريق ساوثامبتون المباراة وهو في مركز جيد ألا وهو المركز التاسع برصيد 26 نقطة وبفارق أربعة نقاط فقط عن توتنهام الذي يتواجد في المركز الرابع ولكن السبيرز لعبوا مباراة أقل.

يحتل ليفربول المركز الأول مناصفًة مع مانشستر يونايتد بعد أن كان حامل اللقب منفردًا بالصدارة في الأسابيع الخطيرة ولكن التعادلين المتتاليين مع ويست بروميتش آلبيون ونيوكاسل، ساهما في لحاق العدو اللدود به، ويبدو أنه لا مجال لفقد المزيد من النقاط، حتى لا يترك الفريق عرش الترتيب.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين ليفربول و ساوثامبتون في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.