بعد توقف مفاوضات ليفربول .. ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع فيرجيل فان دايك

لاعب الريدز يثير اهتمام إدارة الملكي!

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي ريال مدريد من التعاقد مع المدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فان دايك (33 عامًا) ينتهي تعاقده مع ليفربول في صيف 2025، حيث يحق له التوقيع مع أي نادٍ بدءًا من يناير المقبل، لكن عدة تقارير صحفية أكدت أنه توصل إلى اتفاق مع الريدز لتمديد عقده حتى يستمر في آنفيلد حتى 2028.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يفكر على الإطلاق في التعاقد مع فان دايك رغم تقدير النادي له، حيث يفضل تدعيم مركز قلب الدفاع بلاعب شاب يتم الاعتماد عليه كحجر أساس في المستقبل.

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ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية بسبب إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو، التي ستغيبه عن المباريات لفترة طويلة وهو نفس موقف الظهير الأيمن داني كارباخال، بخلاف غياب دافيد ألابا منذ عام تقريبًا للإصابة أيضًا.

وأوضحت "ماركا"، أن ريال مدريد يستهدف نوع آخر من لاعبي كرة القدم، حيث يدركون أن مركز المدافع يحتاج إلى التعزيز، وعلى الرغم من وجود أكثر من لاعب شاب في هذا المركز، مثل راؤول أسينسيو، جوان مارتينيز، جاكوبو رامون، أو دييجو أجوادو، فإنهم يبحثون في السوق عن لاعب يقود الدفاع مستقبلًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب الوحيد حاليًا في تشكيلة ليفربول الذي يثير اهتمام إدارة ريال مدريد هو ألكسندر أرنولد، حيث كانت هناك تحركات واتصالات ومحادثات بين الناديين بشأن الظهير الأيمن للريدز، لكن ليس الأمر كذلك فيما يتعلق بالمدافع الهولندي.

كانت "ماركا" قد أكدت قبل شهر من الآن، أن إدارة ليفربول توصلت إلى اتفاق لتجديد عقد قلب الدفاع الهولندي، لكن هذا الأمر تم تعليقه أو على الأقل لم يتم الانتهاء منه، وهو أمر يثير القلق في آنفيلد.