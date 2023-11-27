بعد عام وأكثر .. ليفربول مطالب بدفع 10 ملايين إضافية بسبب نونيز!

صفقة ستتخطى قيمتها 100 مليون يورو

كشفت تقارير عن حاجة ليفربول لدفع مبلغ إضافي لبنفيكا ضمن صفقة ضم داروين نونيز بحسب الاتفاق بين الناديين.

الأوروجوياني انضم الصيف قبل الماضي من الفريق البرتغالي للريدز مقابل 80 مليون يورو، بالإضافة لحوافز إضافية قد تجعل قيمتها تتخطى 100 مليوناً.

وذكرت "ميرور" أن ليفربول يجب أن يدفع مبلغاً يقارب 10 مليون يورو بحسب الاتفاق لبنفيكا عقب بلوغ المهاجم الشاب 60 مباراة بقميصه.

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وتم توجيه اتهامات حادة لليفربول بعدم الصرف بعقلانية تعليقاً على صفقة نونيز في ظل معاناة اللاعب الكبيرة في موسمه الأول بإنجلترا.

وفي موسمه الثاني حتى الآن، سجل نونيز سبعة أهداف وصنع ستة في 18 مباراة بكل المسابقات.