جوتا: اللعب بجوار صلاح يجعل المباريات أكثر سهولة

نجم مواجهة أتالانتا يشيد بزميله المصري

خرج ديوجو جوتا جناح نادي ليفربول الإنجليزي، للإشادة بزميله المصري محمد صلاح، بعد فوز الريدز على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول واصل انتصاراته على المستوى الأوروبي، بفوز ساحق على نظيره الإيطالي بخماسية نظيفة، في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

جوتا سجل ثلاثية لصالح الريدز، بينما أحرز محمد صلاح وساديو ماني هدفين آخرين لتكتمل النتيجة الساحقة للفريق الإنجليزي.

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وقال البرتغالي عن صلاح وماني بعد المباراة:"الأمر واضح للجميع، لاعبان من الطراز العالمي، ونعلم جميعًا الجودة التي يمتلكها كل منهما".

وأضاف:"مستواهما المميز يجعل الأمور سهلة على من حولهم، ولذلك نجحنا في تقديم مباراة رائعة أمام أتالانتا".

وأما عن سجله التهديفي المميز في 10 مباريات فقط ومعادلته لرقم روبي فاولر:"أنا ألعب في الفريق الأفضل بمسيرتي، لا أعلم إن كانت هذه اللحظة الأهم في مشواري أم لا، ولكن اللعب من أجل تسجيل الأهداف هو أسلوبي المفضل في كرة القدم".

يذكر أن الفوز جعل ليفربول يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بالأبطال بـ9 نقاط متفوقًا على أياكس أمستردام وأتالانتا، حيث يمتلك كل منهما 4 نقاط.