ليفربول وتوتنهام: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين ليفربول وتوتنهام في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

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توتنهام 3 × 1 ليفربول

تغطية مباشرة، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز هام وغالي لليفربول على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف

80' دخول جاريث بيل بدلًا من بيرجوين

75' نسق المباراة يهدا قليلًا بعد أن أحرز ليفربول الهدف الثالث

70' تسديدة من تياجو ألكانتارا خارج حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية عن مرمى لوريس

65' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، ماني يسجل الثالث، عرضية رائعة من أرنولد يلمسها رودون بصدره دون أن يشتتها، ليقتنصها ماني بكل قوة في مرمى لوريس

63' صلاح يمرر الكرة لفيرمينو برغم الرقابة اللصيقة له، والبرازيلي من زاوية ضيقة جدًا يسدد الكرة في الشباك الخارجية

60' تسديدة أرضية قوية من فينالدوم ولكن الكرة بعيدة عن مرمى توتنهام

57' على غرار ما حدث مع سون في الشوط الأول، الفار يلغي هدفًا لليفربول سجله صلاح، لأن بداية الهجمة شهدت لمسة يد على فيرمينو

This is how the ball hits Firmino’s arm in the build-up ❌



Handball? 🤔 #TOTLIV pic.twitter.com/J722AEcIP0 — Goal (@goal) January 28, 2021

54' توتنهام يستحوذ على الكرة بحثًا عن هدف التعادل

48' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول توتنهام يقلص الفارق عن طريق هويبيرج بتسديدة رائعة لا تصد ولا تُرد، المباراة تشتعل أكثر

47' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، ليفربول يضيف الثاني عن طريق أرنولد، تسديدة من ماني يتصدى لها لوريس وترتد إلى أرنولد الذي يسددها في الشباك بشكل قوي

46' أوووووووووووووه ليفربول يهدر فرصة الهدف الثاني عن طريق صلاح، اللاعب المصري يسدد الكرة عالية عن مرمى لوريس

انطلاق الشوط الثاني

توتنهام يدفع بالثنائي وينكس ولاميلا، وتبديل في ليفربول بدخول فيلبس قبل بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، ليفربول يسجل أول هدف له في الدوري هذا العام، عرضية من ماني إلى فيرمينو الذي يسددها في الشباك الخالية بسهولة

Firmino! Liverpool Scores it’s first league goal in close to 500 minutes of play. pic.twitter.com/YvOg9kpr2N — Back Again With Troopz Podcast (@backagain) January 28, 2021

45' عرضية من ميلنر يلعبها ماني برأسه ولكن يلعبها بعيدة جدًا عن مرمى لوريس

42' تمريرة من فيرمينو لماني الذي اخترق بشكل رائع وسدد الكرة ولكن لوريس يتصدى ويحرم ليفربول من الهدف الأول

40' ليفربول يضغط ويقطع الكرة من توتنهام، وتمريرات متبادلة بين أرنولد وصلاح، تصل للمصري على الجهة اليمنى ويلعب كرة عرضية خطيرة كانت بحاجة إلى لمسة لتدخل المرمى ولكنها تمر على دفاع السبيرز بسلام

37' تمريرة رائعة جدًا من أرنولد إلى صلاح الذي كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن لوريس يخرج من مرماه ويشتت الكرة

35' أووووووووووه بينية ممتازة من فيرمينو إلى ماني الذي كاد أن ينفرد بالمرمى، ولكن رودون يخرج الكرة بشكل رائع قبل أن يسددها السنغالي

33' لوكاس مورا يبدأ بإجراء عمليات الإحماء، تحسبًا للدخول بدلًا من كين

32' سقوط كلا من إيريك داير وهاري كين على أرض الملعب للإصابة، يبدو أن كين لن يكون قادرًا على استكمال المباراة

28' عرضية من الجهة اليسرى لتوتنهام عن طريق دوهيرتي ولكن دفاع ليفربول يشتت الكرة

24' غير معقول! تمريرات متبادلة رائعة بين صلاح وماني، بينية مذهلة من الملك المصري للسنغالي الذي سدد الكرة ولكن لوريس يتألق ويمسك بها

22' أوووووووووووووه فرصة خطيرة للغاية من توتنهام عن طريق سون، نسخة بالكربون من الهدف الملغي، ولكن أليسون يتصدى هذه المرة

21' تسديدة قوية من فيرمينو ولكن هوجو لوريس يمسك بالكرة

19' فرصة لمرتدة خطيرة لتوتنهام عن طريق سون الذي تمركز على الجهة اليسرى من أجل التحرك خلف أرنولد، ولكن ماتيب يقطع الكرة بشكل رائع

15' تمريرة مذهلة من ميلنر إلى أرنولد الذي اخترق بشكل رائع ولعب كرة عرضية ولكن دفاع توتنهام يشتتها

13' سقوط هاري كين على أرض الملعب متألمًا للإصابة بعد تدخل من تياجو ألكانتارا

8' عرضية من الجهة اليمنى لليفربول عن طريق ماني، يلعبها ألكانتارا برأسه من القائم البعيد ويمررها لفيرمينو ولكن البرازيلي لا يلحق بالكرة!

6' تسديدة من سون من منتصف الملعب لأن أليسون خرج عن مرماه قليلًا، ولكن التسديدة بلا أي معنى وبعيدة تمامًا عن مرمى ليفربول

3' المباراة مشتعلة منذ البداية، تقنية الفار تلغي هدفًا لتوتنهام عن طريق سون بداعي التسلل

2' أوووووووووووووووووووووووووووووه ماني يهدر الهدف الأول لليفربول، كرة طولية يشتتها دفاع توتنهام بشكل خاطئ، تعود صلاح ليمرر كرة رائعة للسنغالي ولكنه يهدر فرصة لا تضيع

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

يبدأ المدرب يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

إليكم اختيارات مدربنا يورغن كلوب في مباراة #توتنهام_ليفربول ⚪️🔴 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 28, 2021

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - جوردان هندرسون - ترينت أليكساندر أرنولد

تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل توتنهام:

يبدأ المدرب جوزيه مورينيو، بتشكيل مكون من كل من:

التشكيل| 3-4-3

هوجو لوريس

بن ديفيس - رودون - إيريك داير

دوهيرتي - هويبيرج - ندومبيلي - أورييه

سون - كين - برجوين

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على الجانب الآخر، سيحاول توتنهام استغلال الفترة السيئة جدًا التي يمر بها حاول اللقب من أجل تخطيه في جدول الترتيب والعودة للمنافسة على اللقب بكل قوة وفي نفس الوقت توجيه ضربة قد تكون قاضية لحظوظ الريدز في مزاحمة الكبار على اللقب في ما تبقى من الموسم.

يدخل ليفربول المباراة بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز بأي شكل وبأي ثمن، لأن أي تعثر آخر سيعني التراجع إلى ما هو أبعد من المركز الرابع وسيضع المزيد من الضغوطات على الفريق ويورجن كلوب، خاصًة وأن الفريق كان قد أخفق في تحقيق اي انتصار في أخر خمس جولات من الدوري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر للمباراة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي ليفربول وتوتنهام، في إطار لقاءات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة، والتي ستُقام على ملعب السبيرز.