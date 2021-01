ليفربول وتوتنهام: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

توتنهام 3 × 1 ليفربول

نهاية المباراة بفوز هام وغالي لليفربول على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف

80' دخول جاريث بيل بدلًا من بيرجوين

75' نسق المباراة يهدا قليلًا بعد أن أحرز ليفربول الهدف الثالث

70' تسديدة من تياجو ألكانتارا خارج حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية عن مرمى لوريس

65' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، ماني يسجل الثالث، عرضية رائعة من أرنولد يلمسها رودون بصدره دون أن يشتتها، ليقتنصها ماني بكل قوة في مرمى لوريس

63' صلاح يمرر الكرة لفيرمينو برغم الرقابة اللصيقة له، والبرازيلي من زاوية ضيقة جدًا يسدد الكرة في الشباك الخارجية

60' تسديدة أرضية قوية من فينالدوم ولكن الكرة بعيدة عن مرمى توتنهام

57' على غرار ما حدث مع سون في الشوط الأول، الفار يلغي هدفًا لليفربول سجله صلاح، لأن بداية الهجمة شهدت لمسة يد على فيرمينو

