ليفربول وتوتنهام: مباشر لحظة بلحظة

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التقدم لتوتنهام بهدف مقابل لاشئ

انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق اندرو روبيرتسون ومن ثم يمررها علي حدود المنطقة إلى أرنولد الذي سدد كرة قوية للغاية ابعدها الحارس باولو جادزانيجا بباعة

28’ يارباااااااااااااااه،،،، ماهذا ياجادزانيجا؟

27’ أووووووووووه،،،،، عرضية خطيرة تنفذ بعرضية من جوردان هندرسون لداخل المنطقة تلقاها فيرجيل فان دايك برأسية قوية ابعدها الحارس باولو جادزانيجا ببراعة

26’ خطأ لصالح ليفربول من الجهة اليمنى ضد الكوري سون هيونج مين علي ارنولد

25’ ضغط متواصل من لاعبي ليفربول وتراجع من مدافعي توتنهام إلى المنطقة الدفاعية

24’ تسديدة صاااااروخية من خارج المنطقة عن طريق محمد صلاح لكن ابعدها الحارس باولو جادزانيجا ببراعة

23’ تمريرة عرضية أرضية من سون هيونج مين علي الجهة اليسري ليمررها عرضية أرضية تلقاها ديلي آلي ومررها عرضية أرضية ترتد من الدفاع إلى كريستيان إريكسن الذي سددها اعلى المرمي

22’ مرتدة سريعة لتوتنهام وتمريرة تصل إلى الكوري سون هيونج مي داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

21’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق محمد صلاح لكن أمسكها الحارس بثبات

20’ ركنية للريدز تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ساديو ماني برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

19’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول علي دفاعات توتنهام لمحاولة البحث عن هدف التعادل

18’ ركنية لليفربول تنفذ بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

17’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

16’ توقف اللقاء لسقوط سيرجي أورييه ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التقدم لتوتنهام بهدف دون رد

14’ عرضية من أندروروبيرتسون فى إتجاه محمد صلاح داخل المنطقة لكنه فشل فى اللحاق بالكرة لتتحول إلى ضربة مرمي

13’ إنطلاقة من موسي سيسوكو من الجهة اليسري ومن ثم يمررها فى إتجاه هاري كين لداخل المنطقة لكن استخلصها لوفرين وابعدها بنجاح

12’ توغل رائع من أندري روبيرتسون من الجهة اليسري ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس باولو جادزانيجا

11’ ضغط متقدم من لاعبي ليفربول على مدافعي توتنهام ومحاولات للإختراق من العمق

10’ محاولات من لاعبي توتنهام لتهدئة اللعب وإمتصاص حماس لاعبي الريدز

9’ تسديدة قوية من روبيرتو فيرمينو من علي حدود المنطقة لكنها تصطدم فى ديلي ألي وتمر بدون خطورة

8’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ليفربول لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات توتنهام

7’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق محمد صلاح لكن استخلصها من امامه سون هيونج وابعدها إلى رمية تماس

6’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جوردان هندرسون لكن أمسكها الحارس باولو جادزانيجا

5’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من لاعبي الريدز ومجاولات لإستخلاص الكرة من توتنهام وضغط علي حامل الكرة

4’ تمريرة عرضية من ارنولد تصل إلى محمد صلاح داخل المنطقة لكنه فشل فى السيطرة علي الكرة ليستخلصها دفاع توتنهام ويبعدها من منطقة الخطورة

3’ محاولات من لاعبي ليفربول للبحث عن هدف التعادل والعودة من جديد للمباراة

الهدف جاء بعد تسديدة قوية من علي حدود المنطقة عن طريق سون هيونج مين تصطدم فى الدفاع وتعكس اتجاه الكرة لتصطدم فى القائم وترتد أمام هاري كين الذي سددها برأسية رائعة فى المرمي بنجاح

2’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لتوتنهام عن طريق هاري كين

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

1' - We're underway at Anfield. Up the Reds!!



