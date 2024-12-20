سلوت: عندما أرى توتنهام أتذكر مودريتش وأؤيد حديث أنجي عن "رئيس الوزراء"!

المدرب الهولندي يشعر بالكثير من التقدير تجاه خصمه القادم

قرر آرني سلوت مدرب ليفربول، الإشادة كثيرًا بالعمل الذي يقدمه المدرب أنجي بوستيكوجلو منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي للعمل مع توتنهام.

ليفربول يستعد للحلول كضيف ثقيل على توتنهام، بعد غد، الأحد، في مواجهة جديدة بين الفريقين في البريميرليج، حيث يطمح الريدز في تحقيق الفوز لمواصلة احتلاله لصدارة المسابقة.

ومن جانبه قال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة:"إنهم ثابتون في أسلوبهم ولكنهم غير محظوظين بعض الشيء، هيمنوا على مباراتهم ضد مانشستر يونايتد ويحبون الهجوم بثلاثة لاعبين مع مشاركة لاعبي خط الوسط".

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وأضاف:"النادي اختلف كثيرًا مع أنجي بسبب أسلوبه الرائع، ربما هذا الدافع وراء تعاطف الجماهير معه، لقد منحهم الهوية والطريقة الجذابة في لعب كرة القدم".

وواصل حديثه:"لقد قلت العديد من الأشياء الإيجابية عن أنجي، لو تحدثت أكثر من ذلك سيعتقد البعض أنني وكيله، ولكني أحب كيفية تقديمه للأمور أمام وسائل الإعلام، سمعت أنه ربط وظيفتنا بكونك رئيسًا لمجلس الوزراء، يتم الحكم عليك في كل مرة، أعتقد أن هذا صحيح، الناس تتحدث عن قرارتنا أكثر من رؤساء الوزراء، ولكن بكل تأكيد قرارات رئيس الوزراء أكثر أهمية منا".

وعن الوقوع ضد توتنهام في نصف نهائي كأس كاراباو:"مباراة مثيرة للاهتمام، لن تكون سهلة، سنواجههم يوم الأحد قبل اللعب ضدهم مرة أخرى في يناير، عندما أفكر في توتنهام يظهر أمامي لوكا مودريتش وبول جاسكوين وجاريث بيل وغيرهم، دائمًا ما تكون لديهم علامة تجارية وهوية معينة، ومع قدوم أنجي أصبحت أستمتع بمشاهدتهم كثيرًا".

موقف فيديريكو كييزا:"بالتأكيد أصبح أفضل وأقوى الآن، كان عليه أن يتكيف لفترة طويلة بعد الغياب عن الملاعب، ولكن المنافسة صعبة للغاية في دوري بهذه الكثافة".

لاعبه المفضل في مركز المهاجم:"لويس دياز .. الجانب الإيجابي في القصة، هو أنه قبل أسبوع قال الناس إن داروين نونيز لا يمتلك أي أرقام، لكنه سجل هدفًا ولعب تمريرة حاسمة، جوتا لعب في الوسط ولكنه مهاجم أيضًا، دياز يمكنه اللعب في هذا المركز بكل تأكيد وكان جيدًا معنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ36 نقطة، مقابل 34 لتشيلسي صاحب المركز الثاني ثم آرسنال 30، بينما يأتي توتنهام بالمركز العاشر بـ23 نقطة.