ليفربول ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وتشيلسي في قمة ثالث جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد

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ليفربول × تشيلسي

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد

هندرسون - فابينيو - إليوت

ماني - فيرمينو - صلاح

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



The Reds to take on @ChelseaFC 👊 #LIVCHE — Liverpool FC (@LFC) August 28, 2021

تشكيل تشيلسي:

قرر المدرب توخيل اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 3-4-2-1

ميندي

روديجير - كريستينسين - أزبيلكويتا

ألونسو - جورجينيو - كانتي - جيمس

ماونت - هافيرتز

لوكاكو

يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري وهو فريق تشيلسي المُنتعش بفوزه في الديربي على أرسنال بقيادة نجمه الجديد لوكاكو، في حين أن الريدز تمكنوا من تحقيق فوز صعب على بيرنلي في الأسبوع الماضي بالنتيجة ذاتها بهدفين نظيفين، فلمن تكون الغلبة في قمة اليوم؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وتشيلسي في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب أنفيلد رود.