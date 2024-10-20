"بطاقتي مستحقة" .. سلوت: اختبار تشيلسي كان الأصعب والحكم زاده صعوبة!

تصريحات المدرب بعد الفوز على البلوز

أبدى أرني سلوت المدير الفني لليفربول سعادته ورضاه الكامل عن الفوز على تشيلسي في ثامن جولات الدوري الإنجليزي، واصفًا المواجهة بالاختبار الأصعب لفريقه هذا الموسم.

ليفربول تقدم على ضيفه في ملعب آنفيلد بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء، ولكن تشيلسي تعادل بهدف نيكولاس جاكسون في بداية الشوط الثاني قبل أن يُسجل كورتيس جونز هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من الجناح المصري.

اللقاء، خاصة في شوطه الأول، شهد عددًا من الحالات المثيرة للجدل تحكيميًا، أبرزها تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للريدز بعد تدخل تقنية الفيديو وعدم طرد توسين أدارابيويو مدافع البلوز، ولم يُفوت سلوت الفرصة دون الحديث عن تلك القرارات بالإشارة إلى أنها جعلت اللقاء أصعب على فريقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال لقناة "BBC" "لعبنا العديد من المباريات الصعبة هذا الموسم لكن ربما تكون مواجهة تشيلسي هي الاختبار الأصعب على الإطلاق، وذلك لعدد لاعبيهم المميزين وأيضًا لمنظومة لعبهم، كان علينا القتال بشدة للحصول على النقاط الكاملة".

تابع "اضطررنا إلى بذل جهد لا يُصدق اليوم خاصة أن المباراة ازدادت صعوبة بسبب بعض قرارات الحكم التي لم تكن جيدة بالنسبة لنا، كان أهمهما بالطبع إلغاء ركلة الجزاء المحتسبة لصالحنا بعد العودة إلى الفيديو، التقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول أفضل كثيرًا من هدف واحد، استطاعوا التعادل في بداية الفترة الثانية ومن ثم تقدمنا نحن من جديد".

وأضاف في تصريحات أخرى لقناة "سكاي سبورتس" "رأينا أمس كيف حصل ساليبا لاعب آرسنال على بطاقة حمراء خلال مواجهة بورنموث، كانت اللعبة مشابهة تمامًا للقطة أدارابيويواليوم. عمومًا الحديث لم يعد مهمًا حول ذلك لأننا فزنا ووجود تلك اللقطات جميل لأنه يخلق الكثير من الطاقة في الملعب، الجمهور اليوم ساعدنا كثيرًا وقد ساهمت تلك اللقطات في زيادة حماسهم".

وأتم سلوت بالتأكيد على أنه استحق البطاقة الصفراء التي منحها له الحكم كونه اعترض كثيرًا على قراراته، إذ قال "كانت نتيجة 3-4 قرارات لم تكن لصالحنا وخاصة لمسة اليد، لقد صرخت مثل الجميع، كانت بطاقة صفراء مستحقة وواضحة تمامًا مثل ركلة الجزاء الثانية التي كان يجب أن تُمنح لنا".