"رسائل فاضحة واقتحام للمنزل" .. مشجعة تحول حياة أرنولد إلى "جحيم"!

تفاصيل يتم الكشف عنها للمرة الأولى

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل المعاناة التي عاشها مؤخراً نجم ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد بسبب مشجعة مهووسة.

صحيفة "صن" نشرت تفاصيل المطاردة التي تعرض لها الظهير الأيمن على مدار الشهور الماضية من أحد المشجعات، سواء عبر التواصل معه على الهاتف، أو محاولة اقتحام لمنزله!

وأوضح التقرير أن اللاعب اضطر لتعزيز الحراسة على منزله، وتغيير رقم هاتفه بعد تلقيه هو وأفراد عائلته رسائل ومواد فاضحة من الفتاة، بالإضافة لظهورها المتكرر عند منزله ومركز تدريبات ليفربول، وحتى في الأماكن العامة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مصدر من النادي للصحيفة إنهم يقدمون له كل الدعم بعد أن عاش عاماً أشبه بالجحيم لأن الفتاة أرعبت أرنولد وعائلته.

وقال التقرير إن اللاعب طُلب منه عدم فضح تحركاته أو الأماكن التي يتواجد فيها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يعطي المشجعة الفرصة للعثور عليه.