ليفربول وبيرنلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في ثاني جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد

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ليفربول 2× 0 بيرنلي

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بفوز ليفربول على بيرنلي بهدفين نظيفين سجلهما جوتا وماني

94' تصدي مذهل من أليسون لفرصة هدف محقق لبيرنلي بعد انفراد بارنز

تبديل لليفربول بخروج تسيمكاس ودخول جو جوميز

92' فرصة خطيرررة لبيرنلي عن طريق رودريجيز ولكن فان دايك يتدخل ويشتت الكرة لركنية

90' تمريرة من ألكانتارا إلى فيرمينو الذي يسددها ولكنها تصل سهلة في يد بوب

88' تصدي مذهل من أليسون من تسديدة بارنز، ولكن بداية الهجمة كانت تسلل على مهاجم بيرنلي

86' تسديدة من صلاح من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تعلو مرمى بيرنلي

85' أووووووووه ماني يهدر فرصة لا تضيع بعد تمريرة ممتازة من صلاح، السنغالي حاول لعب الكرة بالكعب ولكنها مرت تحت قدميه

85' محاولة بعيدة المدى من ماكنيل ولكن الكرة تمر بعيدة قليلًاعن القائم الأيمن لأليسون

83' صلاح يمرر لأرنولد الذي يسدد كرة قوية ولكن بوب يمسك بها

تبديلين لليفربول بدخول ألكانتارا وفيرمينو وخروج جوتا وكيتا

تبديل ثاني لبيرنلي بخروج جوندمونسون ودخول بيترز

74' أوووووه صلاح يراوغ بشكل رائع، ويحاول تسديد كرة مقوسة ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

72' أوووووووووووووووووه بارنز يشتت كرة أخرى من على الخط، بعد خروج خاطئ من بوب لتشتيت ضربة حرة غير مباشرة لليفربول

68' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول، تمريرة رائعة من أرنولد تصل للسنغالي الذي سددها بقوة على يسار بوب

67' عررضية من الجهة اليمنى لبيرنلي ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع ليفربول

64' عرررضية من أرنولد تصل لماني الذي يلعبها برأسه ولكن بوب يمسك بالكرة

61' أووووووه بوب يتصدى لكرة قوية وخطيررررة من ماني، ليفربول يضغط بقوة لتسجيل الهدف الثاني

59' يا الله! ماكنيل ينقذ هدف ثاني محقق لليفربول بعد أن شتت كرة من على خط المرمى! عرضية رائعة من إليوت تصل لصلاح الذي استلم الكرة، راوغ وسدد! ولكن ماكنيل يبدع في تشتيت الكرة

57' ضربة ركنية لليفربول، الكرة تصل لفان دايك الذي يسددها خطيررررة وتمر بجوار القائم بقليل

55' تمريرة من جوتا إلى ماني الذي سيطر على الكرة بشكل جيد وسدد! ولكن الكرة تصل سهلة لبوب حارس بيرنلي

50' توقف اللعب لعلاج تاركوفسكي الذي تعرض للإصابة

45' بداية ساخنة للشوط الثاني، بارنز يسجل هدفًا لبيرنلي ولكن حكم الراية يقرر إلغاءه بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف سجله جوتا

45' أوووووووووه بيرنلي كاد أن يسجل التعادل! ضربة حرة غير مباشرة لبيرنلي، حاول أليسون أن يشتت الكرة بعد خروجه من مرماه ولكن تاركوفيسكي يلعبها برأسه وتمر بجوار المرمى الخالي

41' دفاع بيرنلي يشتت هجمة خطيرة لليفربول، تصل لصلاح داخل المنطقة، النجم المصري يسدد ولكن الدفاع يشتتها لركنية

37' عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لبيرنلي، الكرة تصل لكريس وود ولكن فان دايك يشتت الكرة قبل أن يسيطر عليها المهاجم النيوزيلندي

35' عرررررضية خطيررررة من أرنولد ولكن دفاع بيرنلي يشتت الكرة

30' أووووووووه قريبة من ماني، تمريرة بينية رائعة من أرنولد لماني الذي تحرك بشكل رائع وسدد الكرة ولكنها عالية عن المرمى

26 صلاح يحرز هدفًا ولكن الحكم المباراة يُقرر إلغاءه بعد العودة لتقنية الفار، لوجود النجم المصري في حالة تسلل

23' عررضية من الجهة اليمنى لبيرنلي ولكن أليسون يمسك بالكرة

21' مرتدة لليفربول، جوتا يمرر لصلاح الذي يسدد ولكن بوب يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

20' فرصة خطيررررة من بيرنلي، الكرة تصل لماكنيل على حدود منطقة الجزاء، اللاعب يسدد الكرة قوووية ولكن أليسون يتصدى لها وتخرج لضربة ركنية

18' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يسجل الهدف الأول عن طريق جوتا من رأسية مميزة بعد عرضية رائعة من تسيمكاس

16' أوووووه فرصة خطيرررة لبيرنلي، عرضية من الجهة اليسرى تصل لكريس وود الذي يلعبها برأسه قوية ولكن أليسون يتصدى لها

15' ليفربول يبدو مُجبرًا على لعب الكرات العرضية وهذا ما يريده بيرنلي بالتحديد!

13' عررررضية من أرنولد ولكن بوب يمسك بالكرة بنجاح

8' جودموندسون يسقط على أرض الملعب بعد التحام مع تسيمكاس ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب، قبل أن يتوقف اللعب لعلاجه

7' عررضية من صلاح ولكن الكرة بعيدة عن الجميع وتخرج لضربة مرمى لبيرنلي

3' أوووووه أرنولد يشتت كرة من على خط المرمى! ولكن حكم المباراة يحتسب بداية الهجمة تسلل على مهاجم بيرنلي كريس وود

3' أرنولد يلعب الضربة الحرة، الكرة تصل إلى جوتا الذي يلمسها برأسه ولكنها بعيدة عن مرمى بيرنلي

2' خطأ لليفربول بعد عرقلة قوية للاعب هارفي إليوت

بداية المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

تسميكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد

كيتا - هندرسون - إليوت

ماني - جوتا - صلاح

Your Reds to face @BurnleyOfficial at Anfield 💪🔴



James Milner misses out with a slight knock. #LIVBUR — Liverpool FC (@LFC) August 21, 2021

تشكيل بيرنلي:

قرر المدرب دايتش اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

بوب

تايلور - تاركوفسكي - مي - لوتون

ماكنيل - كورك - براونهيل - جودموندسون

وود - بارنز

📋 Here is how the Clarets line-up this afternoon at Anfield, from 1⃣ to 1⃣1⃣ 👇



18-year old Owen Dodgson makes the bench for the first time for Sean Dyche's side, the youngster can operate at left-back and left-midfield 👊#LIVBUR | #UTC | @SpreadexSport pic.twitter.com/QrSQ3rrwOM — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 21, 2021

يسعى ليفربول لمواصلة البداية الجيدة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد أن تغلب في الأسبوع الأول على نورويتش سيتي بثلاثية والثأر من بيرنلي الذي ألحق بالريدز أول خسارة له على ملعبه منذ فترة طويلة في الموسم الماضي، ويسعى الضيوف لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة أمام برايتون بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وبيرنلي في افتتاحية الجولة الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب أنفيلد رود.