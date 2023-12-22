ليفربول أم مانشستر يونايتد؟.."أحد الفرق الرافضة للسوبر ليج اتصل سرًا للمشاركة فيه"

اتصالات سرية للمشاركة في السوبر ليج...

فجرت محكمة العدل الأوروبية، يوم أمس الخميس مفاجأة عندما أعلنت الموافقة على خروج بطولة السوبر ليج الأوروبية إلى النور، كما أقرت المحكمة بعدم أحقية الاتحادين الأوروبي والدولي في منع الأندية المؤسسة للبطولة من المضي قدمًا في فكرتها.

ولاقى قرار المحكمة، هجومًا كبيرًا من الأندية والاتحادات الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها كبار الفرق الأوروبية مثل مانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وكذلك الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري الفرنسي.

ومن جانبه كشف بيرند رايشارت، الرئيس التنفيذي لشركة "A22 Sports" المقترحة للبطولة، عن اتصالات سرية من أحد الفرق، التي أعلنت أنها ترفض البطولة، دون أن يكشف عن هوية الفريق، لتزداد التكهنات حول هويته.

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وقال رايشارت في تصريحات صحفية: "بعض الأندية التي أعلنت أنها ترفض المشاركة تواصلوا معي وشرحوا لي موقفهم وأخبروني أنهم يقولون لا ولكنهم متواجدون ويريدون المشاركة في البطولة".

وتابع: "سنقنع أفضل أندية أوروبا للمشاركة في البطولة، بالرغم من البيانات التي تم نشرها ونرى فيها بصمات الاتحاد الأوروبي الذي احتكر كرة القدم لمدة تصل إلى 70 عامًا".