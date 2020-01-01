لماذا يرتدي ليفربول اللون الأحمر وهل كان لون زيه الأساسي دائماً؟

يشتهر ليفربول باللعب بالطقم الأحمر بالكامل، لكن هل ارتدى دائمًا نفس الزي ولم يغيره منذ تأسيسه منذ أكثر من مائة عام؟ هذا ما سنتعرف عليه

لم يلعب ليفربول دائمًا في طقمه المميز باللون الأحمر.

في الواقع، بدأ فقط في ارتداء القميص الأحمر منذ عام 1964، بعد وقت طويل من تأسيس النادي في عام 1892، عندما قرر المدرب السابق الأيقونة بيل شانكلي بتغيير الزي الخاص بهم ليشكلوا المزيد من التهديد للمنافسين.

كان أول زي لليفربول على الإطلاق قميصًا أزرق اللون مع سروال كحلي، قبل أن يتغير بعد أربع سنوات إلى القميص الأحمر ومجموعة من الجوارب البيضاء التي كانت موجودة في سنوات ما قبل شانكلي.

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وقال شانكلي عن تغيير الزي عام 1964 "اعتدنا اللعب بشورت أبيض بخطوط حمراء، وجوارب بيضاء مع قمصان حمراء، وحواف بيضاء على القمصان".

وأضاف: "لكننا تحولنا إلى اللون الأحمر وكان الأمر رائ،. كان لإدخال اللون الأحمر بالكامل تأثير نفسي كبير."

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اختار شانكلي التحول إلى اللون الأحمر بالكامل في 24 نوفمبر 1964، في المساء قبل مواجهة الريدز - كما يعرف الأن - ضد أندرلخت في مباراة الذهاب بالدور الثاني لكأس أوروبا في أنفيلد.

وقال اللاعب السابق إيان سانت جون: "اعتقد شانكلي أن اللوان سيحمل تأثيرًا نفسيًا، أحمر للخطر، أحمر للسلطة.

واستطرد: "لقد دخل إلى غرفة تبديل الملابس ذات يوم وألقى بشورت أحمر على روني ييتس، وقال " ارتدي هذه السراويل القصيرة ودعنا نرى كيف ستبدو فيها، "ياإلهي، روني، تبدو رائع ومرعب، يبدو طولك 7 قدم.'"

ويتذكر ييتس قائد فريق ليفربول آنذاك "كنا قد انتهينا للتو من التدريب وكنت في طريق العودة إلى المنزل عندما اتصل بي شانكس مرة أخرى".

"كان أول ما خطر إلي أنني فعلت شيئًا خاطئًا، إما ذلك أو أنني كنت سأحصل على زيادة في الأجر! لم يكن أي منهم، قال لي "أريدك أن تجرب الزي الأحمر بالكامل" فذهب إلى غرفة خلع الملابس وارتديته.

أثمر التغيير، بالتهديف بعد 10 دقائق فقط، مع انتهاء المباراة بانتصار 3-0 للريدز على أرضه.

قال ييتس: "عدت إلى المنزل في تلك الليلة، فقلت لزوجتي نيس: أتعرفين شيئًا ... الليلة خرجت إلى أنفيلد وللمرة الأولى كان هناك توهج مثل نار مشتعلة".

وأضاف: "كانت مباراتنا ضد أندرلخت ليلة من المعالم البارزة، ارتدينا الطقم الأحمر بالكامل لأول مرة، بدا اللاعبون مثل العمالقة، ولعبنا مثل العمالقة."

من تلك اللحظة فصاعدًا، صنع التاريخ، كان شانكلي مسؤولاً عن ظهور ليفربول بهذا الشكل الحالي، وتمتع بنجاح كبير كمدرب للريدز، وحصل على ثلاث بطولات للدوري وكأس أوروبا.

ثم مهد الطريق لخلفائه بوب بيزلي وجو فاجان، الذين كانوا مسؤولين عن بعض فترات ليفربول الأكثر نجاحًا.