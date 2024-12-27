"أقضي ليلتي مع الضباب" .. غضب واسع لجماهير ليفربول رغم الفوز على ليستر سيتي

المباراة كانت مُهددة بالتأجيل

حالة من الغضب والسخط أصابت المشجعين والمتابعين للدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الصورة التي ظهرت عليها مباراة ليفربول وليستر سيتي، أمس، الخميس، في إحدى مواجهات فترة "البوكسينج داي".

أغلب الدوريات قرر التوقف ومنح اللاعبين فترة من الراحة بسبب فترة أعياد الميلاد، ولكن في إنجلترا الأمر كان مختلفًا، حيث تقام الجولة الثامنة عشر من البطولة على مدار يومين "أمس الخميس واليوم الجمعة".

مباراة ليفربول وليستر كانت مُهددة بالتأجيل بسبب انتشار الضباب الكثيف في ميرسيسايد وسوء الأحوال الجوية، ولكن رابطة البريميرليج أصرت على خوضها في النهاية لتجنب أي أزمة محتملة في التقويم.

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ولكن الصورة التي ظهرت عليها المباراة لم تكن مرضية للجماهير عبر شاشات التلفزيون، حيث اشتكى الكثيرون من عشاق الريدز بالتحديد والبريميرليج بشكل عام من عدم قدرتهم على مشاهدة اللقاء جيدًا لامتلاء الشاشة بالضباب الكثيف.

ونشرت صحيفة "ذا صن" تعليقات بعض الجماهير، حيث قال أحدهم :"أقضي ليلتي في مشاهدة الضباب عبر أمازون برايم".

وظهرت كذلك بعض التعليقات الأخرى مثل "هذه المباراة لا يمكن مشاهدتها، الطقس جنوني ولا أستطيع رؤية أي شيء، الضباب يزداد سوءًا، يجب إلغاء المباراة الآن".

وكانت المباراة قد شهدت تقدم ليستر بهدف سجله جوردان أيو، قبل أن يرد ليفربول بثلاثية سجلها كودي جاكبو، كورتيس جونز ومحمد صلاح لتصبح النتيجة 3/1، ليحافظ الريدز على صدارتهم للبريميرليج بـ42 نقطة بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.