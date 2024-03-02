"إصابته خطيرة ولن يلعب قريبًا" .. تصريحات صادمة من كلوب عن نجم ليفربول!

الإصابات تتوالى على الريدز

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أنباء صادمة لجماهير الريدز، بخصوص الحالة البدنية للحارس البرازيلي أليسون بيكر.

حارس الريدز غاب عن آخر أربع مباريات، بما في ذلك الفوز بنهائي كأس كاراباو الأحد الماضي على تشيلسي، بعد تعرضه لمشكلة عضلية قبل رحلة الفريق إلى برينتفورد.

كلوب خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة نوتنجهام فورست، ليؤكد أن إصابة أليسون قوية، ولكنها ليست شديدة بما يكفي لإنهاء موسمه مع ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الألماني:"لا يوجد جدول زمني حقيقي ولكنها إصابة خطيرة، يتعافى كل لاعب بشكل مختلف عن الآخر، هذا كل ما في الأمر، فترة غيابه لن تكون قصيرة".

وأضاف:"هذا لا يعني أنه سيشارك الأسبوع المقبل أو شيء من هذا القبيل، علينا أن ننتظر بضعة أسابيع أخرى، هو يعمل في صالة الألعاب الرياضية وليس في الملعب لأن إصابته خطيرة إلى حد ما، لكنها لن تنهي موسمه".

يذكر أن ليفربول يلعب ضد نوتنجهام مساء اليوم، السبت، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ60 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن آرسنال.