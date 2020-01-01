كم عدد بطولات ليفربول طوال تاريخه؟

فاز زملاء محمد صلاح بالدوري الإنجليزي لأول مرة للفريق الأحمر منذ 30 عامًا، لكن الفريق يمتلك العديد من الألقاب، فما هو عدد بطولات ليفربول منذ تأسيسه؟

لطالما كان ليفربول واحدًا من أبرز وأشهر الأندية في الدوري الإنجليزي ، على الرغم من أنه لم يفز بالدوري منذ سنواتٍ طويلة وصلت إلى 30 عامًا، لكنه نجح أخيرًا في الحصول على اللقب.

ورغم أنها المرة الأولى التي يفوز فيها الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ دخول الاحترف، إلا أنه من أحد أكثر الأندية فوزًا بمسابقة الدوري في إنجلترا على مر التاريخ بجميع أسمائها.

يعتبر ليفربول واحد من أقدم الأندية في إنجلترا والعالم، فقد تأسس في عام 1892 في المدينة التي تحمل اسمه، وكان الفضل في تأسيسه لجون هولدينج الرئيس الأول للنادي، وذلك بعد الخلاف الذي كان بينه وبين إيفرتون الفريق الثاني للمدينة، فبنى معلب آنفيلد وأسس الريدز للعب فيه.

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كم مرة فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي؟

يعتبر ليفربول من أكثر الأندية التي فازت بالدوري الإنجليزي في التاريخ، لكنه ليس أكثر الفرق.

يحتل الريدز المركز الثاني في قائمة الأكثر فوزًا بالدوري بجميع أسمائه، حيث فاز به 19 مرة الأولى كانت في 1900-01، والأخيرة كانت في 2019-20، والتي انتظرها الفريق الأحمر كثيرًا.

لكن ليفربول هو أكثر فريق فاز بالدوري الإنجليزي قبل دخول الاحتراف، حيث حققه 18 مرة، لكن في قائمة أكثر فريق فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد دخول الاحتراف فهو في المركز الخامس والأخير متساويًا مع بلاكبيرن وليستر سيتي اللذان فازا بالبطولة مرة واحدة فقط.

أما أكثر فريق فاز بالبريميرليج فبلا شك هو مانشستر يونايتد الذي فاز به 13 مرة، وفي المركز الثاني تشيلسي بـ5 مرات ويليه مانشستر سيتي بـ4 مرات، وأخيرًا آرسنال الذي فاز به 3 مراتٍ فقط.

فاز ليفربول أيضًا بالدوري الإنجليزي في القسم الثاني، وحقق ذلك 4 مراتٍ من قبل.

كم مرة فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا؟

يعد ليفربول هو أنجح فريق إنجليزي في أوروبا عبر التاريخ، فهو أكثر فريق بريطاني حصل على الدوري الأوروبي ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي.

حقق الريدز دوري أبطال أوروبا 6 مراتٍ من قبل كانت آخرها موسم 2018-19، وهو أكثر فريق إنجليزي فاز بالبطولة في التاريخ، وهو الثالث في ترتيب أكثر الفرق فوزًا بالكأس ذات الأذنين بعد ريال مدريد (13) وميلان (7).

أكثر فريق إنجليزي فاز بالدوري الأوروبي أيضًا هو ليفربول ، لكنه لم يفز به بهذا الاسم بل حققه تحت اسم كأس الاتحاد الأوروبي، وهو الثاني في قائمة الفرق الأكثر فوزًا بالبطولة بعد إشبيلية الذي حققها 5 مرات.

أيضًا يعد الريدز أكثر فريق إنجليزي فاز بكأس الاتحاد الأوروبي بعد أن حققها 4 مرات، ويأتي في المركز الرابع في ترتب أكثر الفرق التي فازت بها بعد برشلونة وميلان وريال مدريد .

عدد بطولات ليفربول

فاز ليفربول بـ69 بطولة عبر تاريخه حتى الآن