ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين ليفربول وإيفرتون في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز والتي ستقام على ملعب آنفيلد

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3' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيفرتون يحرز الهدف الأول في المباراة، تمريرة رائعة من رودريجيز إلى ريتشارلسون الذي تحرك خلف كاباك بشكل مميز وسددها قوية على يمين أليسون

1' أوووووووووه فرصة أولى خطيرة للضيوف "إيفرتون"، ضربة ركنية تصل لجودفري وتلمس مدافع التوفيز وتمر بجوار القائم الأيسر لأليسون

انطلاق المباراة

تشكيل إيفرتون:

سيبدأ المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المباراة بالخطة التالية:

التشكيل| 4-5-1

بيكفورد

جودفري - كين - هولجيت - كوليمان

لوكاس دين - جوميش - ديفيس - دوكوريه - رودريجيز

ريتشارلسون

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️



3️⃣ changes

🔙 DCL and Allan on the bench



COYB! ✊ #LIVEVE pic.twitter.com/SaT7GQZ9Y4 — Everton (@Everton) February 20, 2021

تشكيل ليفربول:

سيبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

روبرتسون - هندرسون - كاباك - أرنولد

كورتيس جونز - فينالدوم - تياجو ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

إليكم التشكيل الأساسي لبداية ديربي الميرسيسايد رقم 238 🔴🔵#ليفربول_إيفرتون — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 20, 2021

في المقابل، سيحاول إيفرتون استغلال الحالة النفسية والفنية السيئة لخصمه في مباراة اليوم، على أمل كسر لعنة عدم الفوز على ليفربول، ولما لا؟ ومانشستر سيتي كان قد نجح أخيرًا في تحقيق الفوز في آنفيلد بعد غياب طويل للغاية.

يسعى ليفربول لتحسين النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة بعد أن تعرض للخسارة ثلاث مرات متتالية لأول مرة منذ سنوات طويلة، ويدخل الفريق المباراة منتشيًا بالفوز الذي حققه في دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيج الألماني.

أعزائي المشاهدين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي، لديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، ضمن مباريات الجولة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.