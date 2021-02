ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

3' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيفرتون يحرز الهدف الأول في المباراة، تمريرة رائعة من رودريجيز إلى ريتشارلسون الذي تحرك خلف كاباك بشكل مميز وسددها قوية على يمين أليسون

1' أوووووووووه فرصة أولى خطيرة للضيوف "إيفرتون"، ضربة ركنية تصل لجودفري وتلمس مدافع التوفيز وتمر بجوار القائم الأيسر لأليسون

انطلاق المباراة

سيبدأ المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المباراة بالخطة التالية:

التشكيل| 4-5-1

بيكفورد

جودفري - كين - هولجيت - كوليمان

لوكاس دين - جوميش - ديفيس - دوكوريه - رودريجيز

ريتشارلسون

