ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 2 × 1 إيفرتون

26’ استفاقة هجومية من لاعبي إيفرتون ومحاولات للبحث عن هدف التعادل

25’ تمريرة خطيرة فى إتجاه دومينيك كالفيرت المنفرد فى إتجاه المرمي ويلاحقه فان دايك من الخلف ليسددها كالفيرت ودفعة قوية من فان دايك والحكم يشير باستمرار اللعب

24’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ليفربول بعد تدخل من توم ديفيس على ساديو ماني

الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بسلسلة من التمريرات لتصل فى ألأخير إلى أليكس إيوبي على يمين المنطقة ليرسلها عرضية أرضية على القائم القريب يتلقاها مايكل كين بتسديدة من لمسة واحدة تسكن شباك الحارس ادريان

20’ حوووووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لإيفرتون عن طريق مايكل كين

19’ خطأ لصالح إيفرتون من الجهة اليمنى لصالح إيفرتون بعد تدخل قوي من فينالدوم على ريشارليسون

18’ ركنية لإيفرتون تنفذ بعرضية لداخل المنطق يتلقاها ريتشارليسون برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

الهدف جاء بعد تمريرة طولية من آرنولد على حدود المنطقة تلقاها ساديو ماني ثم مررها لداخل المنطقة فى إتجاه شاكيري الذي سددها من لمسة واحدة تسديدة رائعة على يسار الحارس بيكفورد

17’ جووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لليفربول عن طريق شيردان شاكيري

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول والتقدم للردز بهدف دون رد

14’ خطأ لصالح إيفرتون بعد دخل من أندرو روبيرتسون على توم ديفيس

13’ الاستحواذ، ليفربول 69% إيفرتون 31%

12’ تسديدة قوية من آدم لالانا من على جدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن

11’ محاولات من لاعبي إيفرتون لبناء هجمة منظمة والبحث عن هدف التعادل

10’ تمريرة طولية من شاكيري فى إتجاه ساديو ماني على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

9’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ألأيكس أيوبي على جيمس ميلنر

8’ تمريرات وسيطرة بين لاعبي ليفربول المستحوذ على الكرة فى منتصف ملعب إيفرتون

الهدف جاء بعد مرتدة سريعة عن طريق آدم لالانا الذي مررها على يساره للمنطلق ساديو ماني ليمررها تمريرة رائعة تضع ديفوك أوريجي منفردا يراوغ الحارس بيكفورد ويسددها فى المرمي ببراعة

6’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للريدز عن طريق ديفوك أوريجي

5’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

4’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول

3’ توقف اللقاء لسقوط ييري مينا بعد اصطدامه مع ساديو ماني ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2’ تمريرة طولية فى إتجاه أندرو روبيرتسون على الجهة اليسري ليرسلها روبيرتسون عرضية من لمسة واحدة يتلقاها ساديو ماني برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / بيرنارد / لايتون باينز / مويس كين / يوناس لوسل / مورجان شنايدرلين / جينك طوسون / ثيو والكوت

