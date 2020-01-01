ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث ومجريات مباراة ليفربول أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب آنفيلد

ليفربول 0 × 0 إيفرتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

10’ تمريرة طولية من ويليامز فى إتجاه مينامينو على الجهة اليمني واستلم الكرة بشكل رائع لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

8’ تبديل أول فى صفوف ليفربول دخول ياسر العروسي وخروج جيمس ميلنر

7’ لايزال اللعب متوقف ويبدو أن جيمس ميلنر غير قادر على إستكمال المباراة

6’ توقف اللقاء لسقوط جيمس ميلنر ودخول الطاقم الطبي للإطئنان عليه

5’ عرضية من ديفوك أوريجي من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع بصعوبة من أمام آدم لالانا

4’ هجمة خطيرة لإيفرتون وتصدي رائع من الحارس أدريان بعد تمريرة تصل إلى ريتشارليسون داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن ابعدها ادريان ببراعة

3’ تمريرة طولية فى إتجاع دومينيك كلافيرت على حدود المنطقة لكن خروج موفق من الحارس أدريان وامسكها بثبات

2’ انطلاقة من الجهة اليمني عن طريق مينامينو الذي أرسل عرضية فى إتجاه أوريجي لكنه فشل فى استلام الكرة لتمر إلى رمية تماس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المبارة

1' Off we go in the #EmiratesFACup!



COME ON YOU BLUES!!!!



🔴 0-0 🔵 #LIVEVE — (@Everton) January 5, 2020

البدلاء / برنارد دوارتي / مايكل كين / لايتون باينز / مارتن ستيكلينبيرج / توم ديفيس / فابيان ديلف / مويس كين

إيفرتون: يبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من جوردان بيكفورد / شايموس كوليمان / مايسون هولجايت / ييري مينا / لوكاس دين / دجيبريل سيدييه / جيلفي سيجوردسون / مورجان شنايدرلين / ثيو والكوت / ريتشارليسسون / دومينيك كلافيرت

البدلاء / ياسر العروسي / كي جانا هويفير / جوردان هندرسون / ساديو ماني / كاومين كيلير / أليكس تشامبيرلين / ريان بروستر

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أدريان / نيكو ويليامز / ناثينال فيليبس / جو جوميز / آدم لالانا / بيدرو شيريفيلا / هارفي إليوت / تاكومي مينامينو / كورتيس جونز / ديفوك أوريجي

تشكيل الفريقين:

يعيش ليفربول حالة أكثر من رائعة ولم يهزم محليًا وفي طريقه للتتويج بالبريميرليج، بينما انتفض إيفرتون منذ وصول أنشيلوتي إلى عارضته الفنية، مما ينبئ بأن المباراة ستكون في غاية المتعة والإثارة كما جرت العادة.

المدرب الإيطالي انتصر على ليفربول بثنائية أثناء قيادته لنابولي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي خرج من الأنفيلد بتعادل في مباراة الإياب، ليكون هو الرقم الصعب بالنسبة لكتيبة يورجن كلوب حتى الآن.

ليفربول سحق التوفيز بخماسية كانت سببًا في الإطاحة بالمدرب ماركو سيلفا من على رأس القيادة الفنية لإيفرتون، ليكون خليفته هو كارلو أنشيلوتي، الرجل الوحيد الذي هزم الريدز هذا الموسم في مختلف البطولات.

ولهذه المباراة قيمة خاصة، حيث يقطن الفريقان في نفس المدينة، مما يجعله ديربي من نوع خاص، وما قد يزيد من إثارة المباراة المعروفة إعلاميًا بـ"ديربي الميرسيسايد" ما حدث بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في إطار الدور الثالث من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./