ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0 × 0 إيفرتون

10’ تمريرة طولية من ويليامز فى إتجاه مينامينو على الجهة اليمني واستلم الكرة بشكل رائع لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

8’ تبديل أول فى صفوف ليفربول دخول ياسر العروسي وخروج جيمس ميلنر

7’ لايزال اللعب متوقف ويبدو أن جيمس ميلنر غير قادر على إستكمال المباراة

6’ توقف اللقاء لسقوط جيمس ميلنر ودخول الطاقم الطبي للإطئنان عليه

5’ عرضية من ديفوك أوريجي من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع بصعوبة من أمام آدم لالانا

4’ هجمة خطيرة لإيفرتون وتصدي رائع من الحارس أدريان بعد تمريرة تصل إلى ريتشارليسون داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن ابعدها ادريان ببراعة

3’ تمريرة طولية فى إتجاع دومينيك كلافيرت على حدود المنطقة لكن خروج موفق من الحارس أدريان وامسكها بثبات

2’ انطلاقة من الجهة اليمني عن طريق مينامينو الذي أرسل عرضية فى إتجاه أوريجي لكنه فشل فى استلام الكرة لتمر إلى رمية تماس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المبارة

