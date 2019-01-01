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الدوري الإنجليزي الممتاز

أسطورة ليفربول: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

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تعرف على تصريحات أيان راش عن محمد صلاح ومقارنته بالثنائي ميسي وكريستيانو رونالدو والخوف من تكرار تجربة سواريز وتوريس
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أيان راش، أسطورة ليفربول، أنّ المصري محمد صلاح، هداف الريدز، أفضل من ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ومهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، في عام 2018.

محمد صلاح أحرز 44 هدفًا في 2018 ليصبح رابع الهدافين في العام خلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.

وقال راش في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "مو كان خرافيًا الموسم الماضي، بالنسبة لي كان الأفضل في العالم".

وتابع: "لا أدري كيف اغلفه البعض في أفضل فريق بالعام الماضي، أعتقد أنّه كان أفضل حتى من ميسي وكريستيانو رونالدو في 2018".

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الأسطورة الويلزية أكد أنّ تغيير مركز صلاح واللعب في عمق الملعب جعله أكثر تطورًا وحسمًا أمام المرمى وأصبح متكاملًا.

وأردف: "صلاح بدأ الموسم بصورة متوسطة ولكنّه سرعان ما تطور وسجل العديد من الأهداف، أعتقد أنّه لو سجل 30 هدفًا وحقق الريدز لقب الدوري الإنجليزي سوف يكون هذا أفضل مواسمه".

واختتم: "البعض يتحدث عن فيرناندو توريس ولويس سواريز، ورغم التألق في ليفربول ولكن رحلوا. أتمتى ألا يكرر صلاح الأمر ويبقى في أنفيلد ليصبح أسطورة".

محمد صلاح أغلق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به دون الكشف عن السبب وراء الأمر.

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