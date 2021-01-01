ليفربول وأستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وأستون فيلا والتي تقام بملعب فيلا بارك في إطار مباريات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي

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🟣 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🟣



This is how we line up to face tonight! 👊#EmiratesFACup pic.twitter.com/nWAyL4sK0q — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021

تشكيل أستون فيلا

يبدأ مدرب رديف أستون فيلا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أونودي

روي - والكر - ريفان - بريدج

باري - كريسيني - كيسلر

رايخي - بوجاردي - سيلا

إليكم تشكيل الريدز بمواجهة أستون فيلا في #كأس_ _الإنجليزي 🔴👊#فيلا_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 8, 2021

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

كيلهير

جيمس ميلنر - ريس ويليامز - فابينيو - نيكو ويليامز

كورتس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ماني - مينامينو - صلاح

في المقابل سيدخل فريق أستون فيلا اللقاء وهو في وضع لا يُحسد عليه أبدًا، حيث اضطر للعب بفريق تحت 18 عام بعد تفشي الوباء بشكل كبير في النادي، ليكون الهدف من المباراة هو التمثيل المُشرف ليس إلا، ولكن الخسارة الثقيلة تلوح بقوة في الأفق.

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كان يرغب ليفربول في تلك المباراة ليس للتأهل إلى الدور التالي فحسب ولكن الانتقام من أستون فيلا عقب الخسارة التاريخية المُذلة في الدوري بسباعية، ولكن ظروف كورونا، شاءت أن يتكرر نفس موقف الريدز في كأس العالم للأندية، عندما رفض الفريق التأجيل ليلعب بفريق تحت 18 عام، ويخسر بخماسية نظيفة، ليركز حامل اللقب على الثأر من خسارة الكأس أولًا.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين ليفربول و أستون فيلا في إطار مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.