ليفربول وأرسنال: مباشر لحظة بلحظة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

تبديل اضطراري لأرسنال بخروج تيرني ونزول سواريس

44 تعطل اللعب لسقوط تيرني على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة

34 غير معقوووووول، تمريرة رائعة من أرنولد إلى ميلنر الخالي تمامًا من الرقابة وسدد الكرة بكل أريحية ولكنها تمر بجوار القائم

32 عررررضية من أوباميانج إلى بيبي الذي يلعبها برأسه ولكن أليسون يمسك بالكرة، في أول فرصة لأرسنال في المباراة

29 فيرمينو يراوغ بشكل رائع ويسدد كرة قوووووووووووية ولكنها بجوار القائم

28 أووووووووووووووه فرصة هدف محقق تضيع على ليفربول، ماني يمرر لصلاح الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن الدفاع يتدخل

26 أووووووووووووووووووه خطيرة من ليفربول، عرضية من ميلنر إلى ماني الذي يلعبها برأسه ولكن لينو يمسك بالكرة، أول تسديدة على المرمى في المباراة

24 سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب ليفربول ولكن بدون خطورة حقيقية، أرسنال يدافع بشكل جيد حتى الآن

19 ليفربول يضغط بقوة بحثًا عن الهدف الأول

14 تسديدة قوووية من فابينيو، تمر بجوار القائم بسنتيمرات قليلة، ليفربول أخطرر مع بداية المباراة

11 عرضية من فيرمينو يشتتها دفاع أرسنال وتصل إلى ميلنر الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها بجوار القائم

10 مرور عشر دقائق على بداية المباراة بدون أي فرص خطيرة وحقيقية من الطرفين

4 ماني كان لديه فرصة للتسديد ولكنه يمرر إلى فيرمينو، قبل أن يقطع دفاع أرسنال الكرة بنجاح

انطلاق المباراة

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد

ميلنر - فابينيو - ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

يبدأ المدرب الواعد أرتيتا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



لينو

تيرني - جابرييل - هولدينج - تشامبرز

سيبايوس - بارتي

أوباميانج - أوديجارد - بيبي

لاكازيت



Four changes from last time...



➡️ Holding, Gabriel, Ceballos, Pepe

David Luiz, Mari, Xhaka, Saka