ليفربول وآرسنال: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 1 × 0 آرسنال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

12’ انطلاقة من بوكايو ساكا من الجهة اليسري ومن ثم يمررها لداخل المنطقة فى إتجاه جابرييل مارتينيلي لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له

11’ تمريرات متبادلة بين لاعبي آرسنال علي حدود منطقة جزاء ليفربول

10’ انطلاقة من مسعود أوزيل من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه الدفاع واجبره على الرجوع إلى الخلف

9’ تمريرة طولية من آدم لالانا لداخل المنطقة فى إتجاه تشامبيرلين الذي فشل فى استلام الكرة لتصل سهلة إلى الحارس دامياان مارتينيز

8’ ارتباك فى صفوف لاعبي آرسنال وضغط متقدم من لاعبي ليفربول علي دفاعات الجانرز

6’ تمريرة طولية من جو جوميز فى إتجاه نيكو ويليامزعلي الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

الهدف جاء بعد تمريرة طولية فى إتجاه أليكس تشامبيرلين علي الجهة اليمنى ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة ابعدها مصطافي بالخطأ فى مرماه

GGGOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLL!!!! An own goal puts us ahead after five minutes! Great start from the Reds!!



[1-0]#LIVARS #CarabaoCup pic.twitter.com/sKOHyOEiex