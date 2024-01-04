ليفاندوفسكي أسد برشلونة بدون أنياب.. ارسلوه إلى السعودية الآن!

الحديث وحده لا يكفي يا تشافي

نعم تغلب برشلونة على لاس بالماس، لكن المستوى الذي أظهره الفريق الكتالوني، ليس مطمئنًا أبدًا لجماهير الفريق، ولا يبشر بالعودة لدائرة المنافسة رغم أن الفارق مع المتصدرين (ريال مدريد وجيرونا) 7 نقاط فقط.

أداء برشلونة وإن ارتقى قليلًا في الشوط الثاني، لكنه لا يكفي أبدًا لتحقيق البطولات، وعلى تشافي أن يراجع حساباته في اختيار اللاعبين للتشكيلة الأساسية، وخصوصًا مع الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تحول إلى أسد عجوز غير قادر حتى على إسقاط "الكناريا".

عرض السعودية أفضل بلا شك!

وانتشرت تقارير صحفية حول وجود رغبة لدى إدارة برشلونة، في عرض ليفاندوفسكي على أندية السعودية في الصيف المقبل، للاستفادة من العائد المادي من بيعه (حوالي 30 مليون يورو).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن مع المستوى الضعيف الذي يقدمه ليفاندوفسكي مع برشلونة، والذي أثر كثيرًا على المعدل التهديفي للفريق في الليجا، يجب أن يفكر مسؤولو برشلونة في الإسراع من عملية بيعه والموافقة على أي عرض مفيد ماديًا من أندية السعودية في انتقالات يناير ولا ينتظرون إلى الصيف.

نقطة ضعف في هجوم البارسا

روبرت الذي كان هداف بطولة الليجا في الموسم الماضي، تحول إلى نقطة ضعف في كتيبة البارسا غير قادر على هز الشباك أو إزعاج المدافعين، ففي مباراة لاس بالماس لعب 71 دقيقة ووكأنه شبح مستسلم تمامًا للرقابة الدفاعية.

وأهدر ليفا أكثر من فرصة سهلة، بينما عابه كثيرًا التأخر في التمرير والتعامل برعونة مع الكرات التي وصلته، حتى أن مساهمته في كرة هدف التعادل كانت عن طريق الصدفة، إذ ارتطمت الكرة بوجهه قبل أن تصل إلى فيران توريس.

وخاض ليفاندوفسكي بقميص برشلونة هذا الموسم حتى الآن 22 مباراة، فسجل 9 أهداف وصنع 5 أخرى، بمعدل (1735 دقيقة).

روكي فيتور.. مستقبل مشرق

ولا يخفى الآن على جماهير برشلونة، أن إدارة النادي والمدرب تشافي لا يرون أي مستقبل مع ليفاندوفسكي، ومع تراجع المستوى التهديفي للنجم البولندي، قررت الإدارة تسريع صفقة انتقال البرازيلي فيتور روكي، والذي كان مقررا انضمامه للفريق الكتالوني في صيف 2024، بل واستدعي إلى قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة لاس بالماس بالجولة 19 من الليجا، حتى قبل حفل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير.

وبدا أن روكي أكثر حماسًا ونشاطًا في 20 دقيقة لعبها مع برشلونة، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك بفرصتين محققتين، قبل أن يحصل البارسا على هدية من مدافع لاس بالماس سينكجرافين بركلة جزاء سجلها جوندوجان في الوقت القاتل ومنحت فريقه الانتصار.

الحديث وحده لا يكفي يا تشافي!

تشافي يجب أن يكون له قرار نهائي وحاسم في ملف ليفاندوفسكي، ففي كل مؤتمر صحفي يخرج للحديث عنه بنبرة المشتكي، لكنه لا يتخذ أي قرار ويصر على استمراره في هجوم الفريق.

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والآن بات على مدرب برشلونة أن يتخذ قرارًا شجاعًا بالاعتماد على روكي ويامال في الهجوم من أجل المستقبل ومن أجل الحاضر أيضًا.