ليفاندوفسكي يهدد عرش رونالدو في دوري الأبطال

هل يحطم ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ رقم رونالدو مع ريال مدريد؟

يهدد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عرش كريستيانو رونالدو الخاص بدوري أبطال أوروبا، كون الأخير هدافها التاريخي.

وودع كريستيانو رونالدو البطولة مع فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي، بينما يواصل ليفاندوفسكي رحلته رفقة بايرن ميونخ.

وسجل ليفاندوفسكي 13 هدفًا هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا يتصدر بهم قائمة هدافي البطولة متفوقًا على هالاند وميسي وكريستيانو والبقية.

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وبخصوص ذلك، سيكون رونالدو مهددًا بفقدان رقمه القياسي كهداف تاريخي للبطولة في موسم واحد، أحد أرقامه التاريخية في البطولة.

وحقق صاروخ ماديرا هذا الرقم بقميص ريال مدريد في موسم 2014 حين سجل 17 هدفًا كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة في تاريخ البطولة.

وفي حال أكمل ليفاندوفسكي رحلته حتى النهائي سيكون بإمكانه تسجيل 4 أهداف أو أكثر يحطم بهم الرقم القياسي لرونالدو في موسم تاريخي يعيشه النجم البولندي

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يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي قد حل ثانيًا في قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم خلف مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.