ليفاندوفسكي يمنح ريال مدريد الأمل: فوز برشلونة بالكلاسيكو لا يعني حسم الدوري!

النجم البولندي يؤكد أن مشوار برشلونة لا يزال طويلًا.

أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أن الفوز بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد لن يعني أن الفريق قد حسم لقب الدوري الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي لموقع النادي: "نحن نتطلع لتلك المواجهة، ونعلم أنها هامة للغاية وستكون مذهلة لأننا نلعب في كامب نو والأجواء ستكون رائعة، أنا متحمس لأكون جزءًا من تلك المباراة".

وأضاف: "نحن لا نفكر في عدد النقاط التي نملكها في تلك المرحلة أو كم نقطة أخرى نستطيع أن نجمعها بعد تلك المباراة، الأهم بالنسبة لنا أن نركز على تلك المباراة ونحقق الفوز بها، فلا يزال الموسم طويلًا ولن نفوز بالدوري لو حققنا الفوز بالكلاسيكو".

وأكمل: "الطريق طويل للغاية وهناك العديد من المباريات، سيكون علينا العمل بشكل شاق لنحقق الانتصارات وأن نلعب بشكل أفضل".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد في الوقت الحالي.