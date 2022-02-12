ليفاندوفسكي يكشف حواره مع ميسي في مباراة بولندا والأرجنتين

هذا ما قاله لاعب برشلونة الحالي لأسطورة البلوجرانا

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي عما همس به لليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين 2-0 وضمان تأهلها في صدارة مجموعتها.

لكن عددًا من اللقطات ظهرت بين ليفاندوفسكي وميسي انتهت بحوار هامس بينهما في نهاية اللقاء.

ليفاندوفسكي كشف لصحيفة "بيلد" عما قاله لميسي في ذلك التوقيت: "تحدثنا قليلًا وكان نقاشًا مرحًا، قلت لميسي إنه يلعب بشكل دفعي أكثر من المعتاد، ولكن في بعض الأحيان يكون هذا ما يحتاجه الفريق".

وعن اللقطة التي بدا فيها ميسي عصبيًا قليلًا بسبب تدخل البولندي عليه في وسط الملعب، قال ليفاندوفسكي: "لقد كان الأمر غريبًا حقًا، ولكن من الطبيعي أن أساعد الفريق بالدفاع في مثل هذه المواقف".