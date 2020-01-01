ليفاندوفسكي يكشف اقترابه من مانشستر يونايتد ورهانه مع كلوب

لم أفقد الأمل بعد..

كشف روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد في فترة من الفترات، كما أكد على فضل يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عليه أثناء فترتهما في بوروسيا دورتموند.

ليفاندوفسكي انضم إلى دورتموند قادمًا من بوزان البولندي، ليصبح بعد ذلك من أبرز المهاجمين في العالم ثم ينتقل بنهاية عقده إلى بايرن ميونخ عام 2014، واستقر في الأليانز آرينا مُحققًا لأرقام قياسية منذ ذلك الحين.

الدولي البولندي في حوار مطول مع صحيفة ديلي ميل، تحدث عن قربه في مناسبات عدة من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه يتذكر اللقطة الأقرب، عندما كان على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

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ليفا في تصريحاته قال "من الصعب تحديد متى كنت قريبًا للغاية من البريميرليج، ففي كل عام يحدث شيء ما. أتذكر أن الأقرب كان مكالمة من السير أليكس فيرجسون، هل فهمت لغته؟ نعم بالفعل!.".

كما أضاف "كنت أتحدث معه بعدما قضيت عامين في دورتموند، كنت أفكر حينها حقًا في الانضمام إلى مانشستر يونايتد، بالنسبة للاعب شاب، كان الأمر رائعًا. كان ذلك يومًا خاصًا بالنسبة لي. في النهاية تحدثت مع دورتموند وقالوا لا، وقد كان.".

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أما عن يورجن كلوب، فقال "لقد تراهنت مع كلوب أن مع إحرازي لـ10 أهداف فإنه سيعطيني 50 يورو، أذكر كل حصة تدريبية، كنت أسجل أهدافًا كثيرة، إلى أن أصبحت أحرز 10 أهداف في كل مران بعد 3 أشهر.".

"في نهاية المطاف، قال لي يورجن هذا يكفي لا أريد أن أدفع لك أكثر من ذلك، كان ذلك جزءًا من أسباب تركيزي في التدريبات حينها، لقد كان مفيدًا للغاية بالنسبة لي، وجيدًا من ناحية أخرى، قبل مقابلتي ليورجن كنت أعاني في لغة الجسد."

"كان يخبرني أنه في كثير من الأوقات لا يعرف إن كنت سعيدًا أم حزينًا، لم يكن يهم ماذا يحدث، فلغة جسدي واحدة لا تتغير، قال لي يورجن حينها، عليك في بعض الأوقات أن تكون غاضبًا، في بعض الأوقات ينبغي أن تكون أفعالك أكثر تعبيرًا."

أما عن الفارق بين كلوب وبين مدربه الأول في بايرن ميونخ، بيب جوارديولا، فقال "يمكن للجميع التعلم من جوارديولا، ليس فقط فيما يتعلق بالتكتيك بل في أمور أخرى مثل التحركات والأفكار، إنهما مختلفان، ولكن إذا خلقت مزيجًا منهما، فسيكون ذلك مثاليًا.".

وأتم "لم أكن أبدًا اللاعب الذي يخاف من شيء ما، أريد أن أكون اللاعب الذي يمكنه القيام بشيء مميز حقًا.".

يذكر أن ليفاندوفسكي قد سجل حتى الآن 22 هدفًا في البوندسليجا هذا الموسم، إلى جانب تمتعته بصدارة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا أيضًا قبل مواجهة البافاري لتشيلسي في ثمن النهائي.