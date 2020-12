ليفاندوفسكي يقهر رونالدو وميسي ويحصد جائزة الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن فوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

الاتحاد الدولي أقام حفله السنوي مساء اليوم بصورة افتراضية، وذلك بسبب الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.

ليفاندوفسكي انتزع الجائزة على حساب رونالدو وميسي، بسبب كل ما قدمه مع بايرن ميونخ هذا العام على الجانب الفردي والجماعي.

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!



🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS