ليفاندوفسكي يعادل رقم هاينكس التاريخي في الدوري الألماني

الجلاد البولندي يعزز مكانه في قائمة كبار أساطير البوندسليجا

مارس المهاجم البولندي هوايته المفضلة، بجلد خصومه في بايرن ميونخ، بهز شباك فيردر بريمن مرتين، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 6-1 في الدوري الألماني.

ورفع صاحب الـ31 عامًا سجله التهديفي في البوندسليجا لـ220 هدفًا، ليعزز مكانه ضمن أعظم أساطير الملاعب الألمانية.

وبلغة الأرقام، أصبح مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، ثالث أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني، بعدما تساوى في عدد الأهداف مع مدربه السابق يوب هاينكس.

وسجل المدرب صاحب الثلاثية التاريخية عام 2013، نفس عدد الأهداف في مسيرته كلاعب مع فريقي مونشنجلادباخ وهانوفر.

ويُحسب لقائد المنتخب البولندي، أنه وصل لهذا الرقم في 305 مباراة، بينما مدربه السابق احتاج 369 مباراة.

وسيكون التحدي التقادم لمهاجم البايرن، هو تخطي عدد أهداف ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليجا، والمسجل باسم أيقونة شالكه كلاوس فيشر، الذي أنهى مسيرته وفي سجله 268 هدفًا.

أما الهداف التاريخي للدوري الألماني، فهو أسطورة البايرن جيرد مولر، برصيد 365 هدفًا.