ليفاندوفسكي يصف انتقادات لاعب بايرن ميونخ السابق بالحمقاء

الانتقادات جاءت بعد هزيمة ليفركوزن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، الانتقادات التي وجهها له لاعب الفريق السابق ديتمار هامان ووصفها بالحمقاء.

وكان هامان قد وصف ليفاندوفسكي بالمشكلة واللاعب الفردي والكسول في أعقاب الخسارة من باير ليفركوزن بالدوري الألماني مطلع الأسبوع.

ورد البولندي مع "إي إس بي إن" بعد الانتصار على هرتا برلين: "فزنا بالمباراة ولست مهتماً بتعليقات الآخرين، خصوصاً أن ما قاله بالنسبة لي يعتبر حماقة".

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وأكمل: "لا أظن هامان يفقه شيئاً في التكتيك الخاص باللعبة".

وفاز بايرن ميونخ مساء الأربعاء على مضيفه هرتا برلين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

يذكر أن ليفاندوفسكي حتى الآن وصل إلى 24 هدفاً في 28 مباراة مع بايرن في كل المسابقات الموسم الجاري.