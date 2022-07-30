ليفاندوفسكي يدافع عن نفسه ويتهم بايرن ميونخ بالكذب

المهاجم البولندي يحصل على الدعم من جماهير بايرن

قرر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي، الدفاع عن نفسه بعد المعركة الي خاضها مع النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المهاجم البولندي البالغ من العمر 33 سنة رحل عن بايرن في صفقة كلفت برشلونة 45 مليون يورو، بعد معركة طويلة خاضها اللاعب مع إدارة البافاري تم خلالها اتهامه بخيانة النادي.

ومن جانبه قرر ليفاندوفسكي الخروج للدفاع عن نفسه واتهام ناديه السابق بالكذب، وتبرير إصراره على الرحيل بشعوره بأنه قد حان الوقت من أجل خوض هذا التحدي الجديد في كامب نو.

وقال اللاعب في مقابلة مع شبكة " ESPN" الأمريكية:"أشعر وكأنني في المكان المناسب، ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية قبل مغادرتي بايرن ميونخ كان سياسيًا".

وأضاف:"حاول النادي إيجاد معركة لتبرير بيعي لأنه ربما كان من الصعب عليهم شرح ذلك للمشجعين، وبالنسبة لي يجب أن أتقبل الأمر حتى لو تم التفوه بالكثير من الأكاذيب عني، كانت هناك بعض الأشياء الصحيحة التي انتشرت ولكني أعلم أن المشجعين لا يزالون يدعمونني بشدة حتى الآن".

وتابع:"بعض الناس لا يقولون الحقيقة، ولكني أفضل أن أكون واضحًا وصادقًا، ربما هذه مشكلة بالنسبة للبعض، وفي النهاية اعتقدت أنه قد حان الوقت المناسب لمغادرة بايرن والتوقيع مع برشلونة".

يذكر أن ليفاندوفسكي يتواجد حاليًا مع بعثة برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية للتحضير للموسم الجديد، ويطمح في تسجيل هدفه الأول بقميص الفريق في المواجهة الودية المقامة اليوم، السبت، أمام نيويورك ريد بولز.