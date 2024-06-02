ليفاندوفسكي: هذا موقفي من الانضمام لمورينيو.. ولن أفعل مثل كروس!

ليفاندوفسكي يوضح موقفه من الانضمام للدوري التركي...

أوضح روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة ومنتخب بولندا، رأيه من الانضمام إلى الدوري التركي، من بوابة فنربخشة، وموقفه من الاعتزال.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية: " بالنسبة لقرارتي الشخصية يجب أن أشعر بشيء وأن يخبرني قلبي أن الوقت قد حان، حتى الآن ليس لدي هذا الشعور ولا أستطيع تحديد متى اعتزل، حالياً أشعر بأني بحالة جيدة جداً بدنياً وهذا لا يجعلني أفكر في الاعتزال".

وتطرق ليفاندوفسكي، للحديث عن اعتزال توني كروس نجم ريال مدريد وقال: " ربما كروس شعر أن الوقت قد حان لكن أنا لا، كل لاعب مختلف في نهجه وشعوره البدني ومعرفته بما قد يحدث قريبًا".

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وارتبط المهاجم صاحب الـ 35 عامًا، بالرحيل عن صفوف برشلونة، وأشارت التقارير الصحفية إلى اهتمام فنربخشة بالتعاقد معه، بعد وصول جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق فنيًا بداية من الموسم المقبل.

وعند سؤال المهاجم البولندي، عن الأنباء التي ربطته بالانضمام إلى الدوري التركي، قال: "لا أعلم شيئًا عن تلك الأخبار".