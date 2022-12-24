ليفاندوفسكي: ميسي تخلص من ضغط مارادونا، وأحلم باللعب معه

رغبة ليفاندوفسكي باللعب مع ميسي قد لا تتحقق

يعتقد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن ليونيل ميسي قد تخلص من الضغوطات الكبيرة بعد تحقيقه لبطولة كأس العالم، كما يتمنى لاعب برشلونة أن يزامل البرغوث داخل الملعب.

إذ تحدث مهاجم الفريق الكتالوني مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" وقال: "إنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة له، أعرف الضغط الهائل الذي تعرض له منذ سنوات عديدة ... تاريخ مارادونا مع الأرجنتين".

وواصل: "لقد حقق كل شيء في كرة القدم، إنه أفضل لاعب في اللعبة، والآن يستمتع بها، يمكنني أن أتخيل ما يعنيه ذلك بالنسبة له وللبلد، لقد شاهد العالم بأسره كيف يلعب".

وعن إمكانية مزاملة ميسي داخل الملعب، أضاف: "الأمر ليس متوقفًا علي، بالطبع، نرى أنه يلعب الآن مثل صانع الألعاب، وربما يسجل أهدافًا أقل ويمنح المزيد من التمريرات لزملائه في الفريق، لكنه لا يزال يسجلها، ولكن بالمقارنة مع الأوقات الأخرى، فهو الآن اللاعب الذي يحلم أي مهاجم باللعب إلى جانبه".

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي بحلول صيف عام 2023، وكان من الممكن أن يعود إلى برشلونة، لكن التقارير الصحفية في الفترة الماضية تشير إلى توصله لاتفاق مع فريق العاصمة الفرنسية على التمديد، وهو ما يستطيع "جول" تأكيده.