ليفاندوفسكي يتغزل في مودريتش: لم أتوقع قط ما قام به!

الإشادة عندما تأتي من الخصم تكون ذات طابع خاص!

أحيانًا لا يكون أمامك أي خيار آخر إلا الإشادة بخصمك، وهذا ما وجد روبرت ليفاندوفسكي؛ نجم برشلونة ومنتخب بولندا، نفسه به أمام لوكا مودريتش؛ قائد ريال مدريد ومنتخب كرواتيا.

لوكا كان قد قاد كرواتيا أمس الأحد، للفوز أمام بولندا بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، إذ سجل هو الهدف من تسديدة رائعة تنفيذًا لكرة ثابتة.

وعقب المباراة، أشاد ليفاندوفسكي بالهدف الذي سكن شباك منتخب بلاده قائلًا: "سجل مودريتش من مكان قريب للغاية من مرمانا، أحيانًا يكون من الصعب التسجيل من مثل هذه الأماكن، لكن تسديدة مودريتش كانت مثالية، حتى حارس مرمانا لم ير الكرة".

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وأضاف: "كان من الصعب حتى توقع أنه سيسجل هدفًا، لكن في كرة القدم، في بعض الأحيان تسجل، وفي أحيان أخرى تستقبل مثل هذا الهدف".

يذكر أن بولندا وكروتيا تحتلان المركز الثاني والثالث على الترتيب في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، إذ يتأخر رفاق مودريتش عن رفاق ليفا بفارق الأهداف، فيما تتصدر البرتغال المجموعة بست نقاط، وتأتي اسكتلندا في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط.